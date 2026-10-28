Datakeskusasiantuntija: ”Uskon, että rakentamisessa nähdään tulevaisuudessa enemmän vuorotyön tyyppistä tekemistä”
Polarnoden Lauri Ikosen mukaan myös olemassa olevissa datakeskuksissa riittää töitä talotekniikan ammattilaisille.
Suomalaisen datakeskusten hankekehittäjä Polarnoden teknologiajohtaja Lauri Ikosella on pitkä kokemus datakeskusten parista erilaisissa rooleissa. Hän ennakoi, että tietyt datakeskusrakentamisen erityispiirteet heijastuvat jatkossa rakentamiseen yleisemminkin. Yksi tällainen on rakentamisen nopeus, joka ilmenee esimerkiksi vuorotyönä.
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