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Kategoriat Rakentaminen Työelämä

Datakeskusasiantuntija: ”Uskon, että rakentamisessa nähdään tulevaisuudessa enemmän vuorotyön tyyppistä tekemistä”

Polarnoden Lauri Ikosen mukaan myös olemassa olevissa datakeskuksissa riittää töitä talotekniikan ammattilaisille.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2026, 6:00
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Polarnoden teknologiajohtaja Lauri Ikonen kertoo yhtiön tekevän datakeskushankkeidensa alusta lähtien avointa yhteistyötä viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kuva: Polarnode

Suomalaisen datakeskusten hankekehittäjä Polarnoden teknologiajohtaja Lauri Ikosella on pitkä kokemus datakeskusten parista erilaisissa rooleissa. Hän ennakoi, että tietyt datakeskusrakentamisen erityispiirteet heijastuvat jatkossa rakentamiseen yleisemminkin. Yksi tällainen on rakentamisen nopeus, joka ilmenee esimerkiksi vuorotyönä.

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