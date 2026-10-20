Infrarakentaja lupaa avata datakeskushankkeiden hinnat ja laittaa työt käyntiin kahdessa viikossa
Tavoitteena on poistaa kansainvälisten miljardi-investointien esteitä ja hidasteita Suomessa ja Ruotsissa.
Infrarakentaja Anfra aikoo avata datakeskushankkeiden maarakennus- ja infratöiden yksikköhinnat julkisesti. Avoimen laskentatyökalun lisäksi yhtiö tuo markkinoille aikatakuut. Se lupaa budjettihinnan viidessä työpäivässä ja kaluston mobilisoinnin työmaalle kahdessa viikossa.
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