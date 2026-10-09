Kampin metroaseman uusi sisäänkäynti valmistui – terveys- ja hyvinvointikeskus avataan keväällä
Mittava rakennusprojekti on ollut PES-Arkkitehtien ja YIT:n käsialaa.
Helsingin Kampin metroaseman läntinen sisäänkäynti avataan maanantaina 12. lokakuuta. Samalla otetaan käyttöön lippuhalli sekä uudet yhteydet metrolaiturille, katutason alapuoliseen kauppakäytävään ja Sähkötaloon.
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