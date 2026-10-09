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Kategoriat Arkkitehtuuri Rakentaminen Uutiset

Kampin metroaseman uusi sisäänkäynti valmistui – terveys- ja hyvinvointikeskus avataan keväällä

Mittava rakennusprojekti on ollut PES-Arkkitehtien ja YIT:n käsialaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2026, 10:24
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Ei kommentteja artikkeliin Kampin metroaseman uusi sisäänkäynti valmistui – terveys- ja hyvinvointikeskus avataan keväällä
Metroaseman uudessa lippuhallissa on myös tilataidetta. (Kuva: PES-Arkkitehdit/Miikka Penttinen)

Helsingin Kampin metroaseman läntinen sisäänkäynti avataan maanantaina 12. lokakuuta. Samalla otetaan käyttöön lippuhalli sekä uudet yhteydet metrolaiturille, katutason alapuoliseen kauppakäytävään ja Sähkötaloon.

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