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Kategoriat Koulutus ja tutkimus Rakentaminen Uutiset

Lahdessa valmistellaan täydellä tohinalla uutta rakennusalan diplomi-insinöörikoulutusta – ”Tekeminen on kiinnostavaa, mutta työtä on paljon”

Kandivaiheen koulutus starttaa ensi vuonna, maisterivaihe vuonna 2028.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 7:54
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Ei kommentteja artikkeliin Lahdessa valmistellaan täydellä tohinalla uutta rakennusalan diplomi-insinöörikoulutusta – ”Tekeminen on kiinnostavaa, mutta työtä on paljon”
LUTin kehitysjohtaja Kirsi Taivalantin mukaan opetussuunnitelmataso on jo aika lailla valmiina. Kuva: Merja Mannila

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto eli LUT käynnistelee uutta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin koulutusta. Kandidaattivaiheen suomenkielisen koulutuksen hakuaika opiskelijoille käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa ja englanninkielisessä koulutuksessa haku on jo käynnistynyt.

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