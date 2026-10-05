Lahdessa valmistellaan täydellä tohinalla uutta rakennusalan diplomi-insinöörikoulutusta – ”Tekeminen on kiinnostavaa, mutta työtä on paljon”
Kandivaiheen koulutus starttaa ensi vuonna, maisterivaihe vuonna 2028.
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto eli LUT käynnistelee uutta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin koulutusta. Kandidaattivaiheen suomenkielisen koulutuksen hakuaika opiskelijoille käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa ja englanninkielisessä koulutuksessa haku on jo käynnistynyt.
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