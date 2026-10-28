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Kategoriat Työelämä Talotekniikka

Mikenti saa uuden toimitusjohtajan

Yhtiö haluaa vahvistaa asemaansa Keski-Suomessa sekä lvi-urakoinnissa että huolto- ja palveluliiketoiminnassa. Sprinkleriliiketoimintaansa yhtiö kehittää valtakunnallisesti.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2026, 9:30
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Mikko Oksanen

Lvi- ja sprinkleriurakoitsija Mikentin toimitusjohtaja Jussi Lehto on ilmoittanut siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Mikenti on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Oksasen, joka aloittaa tehtävässä marraskuun alusta.

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