Mikenti saa uuden toimitusjohtajan
Yhtiö haluaa vahvistaa asemaansa Keski-Suomessa sekä lvi-urakoinnissa että huolto- ja palveluliiketoiminnassa. Sprinkleriliiketoimintaansa yhtiö kehittää valtakunnallisesti.
Lvi- ja sprinkleriurakoitsija Mikentin toimitusjohtaja Jussi Lehto on ilmoittanut siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Mikenti on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Oksasen, joka aloittaa tehtävässä marraskuun alusta.
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