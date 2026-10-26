Miten varmistetaan parvekkeiden kaideturvallisuus?
Menimme kysymään, miten laatua valvotaan ja turvallisuus varmistetaan Suomen johtavassa parveke- ja terassilaseja valmistavassa yrityksessä.
Kahdeksan millimetrin paksuinen karkaistu parvekelasi on asetettu lattialle vaakatasoon kahden palikan päälle Lumon Suomen pääkonttorin näyttelytilassa Kouvolassa. LiiketoimintajohtajaKimmo Hilliaho tekee näytöstyyliin korkeita tasajalan pomppuja levyn päällä. Lasi taipuu oikein kunnolla, mutta kestää hypystä toiseen.
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