Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Rakennustuote Rakentaminen

Miten varmistetaan parvekkeiden kaideturvallisuus?

Menimme kysymään, miten laatua valvotaan ja turvallisuus varmistetaan Suomen johtavassa parveke- ja terassilaseja valmistavassa yrityksessä.

Kirjoittaja Tommi Ahlberg
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 9:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Miten varmistetaan parvekkeiden kaideturvallisuus?
Lumonin tehtaalla Kimmo Hilliaho (vas.) ja Juhani Hovi. Kuva: Tommi Ahlberg

Kahdeksan millimetrin paksuinen karkaistu parvekelasi on asetettu lattialle vaakatasoon kahden palikan päälle Lumon Suomen pääkonttorin näyttelytilassa Kouvolassa. LiiketoimintajohtajaKimmo Hilliaho tekee näytöstyyliin korkeita tasajalan pomppuja levyn päällä. Lasi taipuu oikein kunnolla, mutta kestää hypystä toiseen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Miten varmistetaan parvekkeiden kaideturvallisuus?”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset