Neco Elements vaihtaa toimitusjohtajaa – Paakonaho jatkaa hallituksessa
Samassa yhteydessä työt aloittaa myös tekninen johtaja Mika Kangasniemi, joka on ollut aiemmin Lapellandin teknologia- ja tuotejohtajana.
Pyhäntäläisen puuelementtivalmistaja Neco Elements saa marraskuussa uuden toimitusjohtajan. Pestiin on nimitetty Kaskipuuta pitkään luotsannut Marko Kallunki.
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