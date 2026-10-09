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Kategoriat Rakennustuote Työelämä Uutiset

Neco Elements vaihtaa toimitusjohtajaa – Paakonaho jatkaa hallituksessa

Samassa yhteydessä työt aloittaa myös tekninen johtaja Mika Kangasniemi, joka on ollut aiemmin Lapellandin teknologia- ja tuotejohtajana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2026, 13:30
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Marko Kallunki vaihtaa Kaskipuun ikkunat ja ovet Necon elementteihin. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pyhäntäläisen puuelementtivalmistaja Neco Elements saa marraskuussa uuden toimitusjohtajan. Pestiin on nimitetty Kaskipuuta pitkään luotsannut Marko Kallunki.

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