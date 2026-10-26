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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Parvekeongelmat jopa odotettua suurempia

Rakennuslehti kokosi yhteen, miten paljon puhuttaneet parvekekaideongelmat näkyvät nyt.

Kirjoittaja Tommi Ahlberg
Kirjoitettu 26. lokakuuta 2026, 6:10
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Ei kommentteja artikkeliin Parvekeongelmat jopa odotettua suurempia
Työn tilaajan kannattaa varmistaa, että parvekkeen turvallisuuden tarkastaa asiansa osaava luotettava taho. Kuva: Ideastructura

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta on hätkähdyttävää, että Suomessa voi vielä tänä päivänä tapahtua parvekekaiteisiin liittyviä vakavia onnettomuuksia. Näin ytimekkäästi kiteyttää Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Weijo ammattikuntansa näkökulman Suomessa tapahtuneisiin kohtalokkaisiin parveketurmiin.

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