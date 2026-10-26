Parvekeongelmat jopa odotettua suurempia
Rakennuslehti kokosi yhteen, miten paljon puhuttaneet parvekekaideongelmat näkyvät nyt.
Rakennesuunnittelijan näkökulmasta on hätkähdyttävää, että Suomessa voi vielä tänä päivänä tapahtua parvekekaiteisiin liittyviä vakavia onnettomuuksia. Näin ytimekkäästi kiteyttää Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Weijo ammattikuntansa näkökulman Suomessa tapahtuneisiin kohtalokkaisiin parveketurmiin.
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