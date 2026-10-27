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Kategoriat Työelämä

Saint-Gobainin eurooppalainen työvaliokunta vieraili Suomessa – ”Toivon, että pystyn viemään täältä jotain mukanani omaan toimintaamme”

Työvaliokunta on EU-direktiivin määräämä työntekijöistä koostuva elin.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Saint-Gobainin eurooppalainen työvaliokunta vieraili Suomessa – ”Toivon, että pystyn viemään täältä jotain mukanani omaan toimintaamme”
Saint-Gobainin Britannian ja Irlannin työntekijöitä edustavalla Jason Millerillä (vas.) oli paljon kysyttävää Isoverin Suomen tuotantojohtaja Juha Strandbergilta (oik.). Kuva: Daniel Wallenius

Isoverin Hyvinkään-tehtaan auditoriossa käy tasainen, vaimea puheensorina, joka peittää alleen Saint-Gobainin Pohjoismaiden ja Baltian toimintojen operatiivisen johtajan Harald Cholewan esityksen takarivin kuulemattomiin. Hälinä ei kuitenkaan johdu siitä, etteivät osallistujat kuuntelisi. Päinvastoin, lähes kaikilla on keskittyneesti kuulokkeet korvilla.

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