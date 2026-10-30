Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Talous

YIT:n liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan – Asuntomyynti hiljeni edelleen

Yhtiö on alkuvuonna myynyt Suomessa yli 50 asuntoa vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2026, 9:16
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT:n liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan – Asuntomyynti hiljeni edelleen
Kuvituskuva. Kuva: Linda Nguyen / HS

YIT:n liikevaihto kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä nousi 530 miljoonaan euroon viime vuoden 466 miljoonasta eurosta. Kasvua viimevuotiseen verrattuna oli 14 prosenttia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT:n liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan – Asuntomyynti hiljeni edelleen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset