YIT:n liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan – Asuntomyynti hiljeni edelleen
Yhtiö on alkuvuonna myynyt Suomessa yli 50 asuntoa vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.
YIT:n liikevaihto kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä nousi 530 miljoonaan euroon viime vuoden 466 miljoonasta eurosta. Kasvua viimevuotiseen verrattuna oli 14 prosenttia.
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