Asuntokaupassa taas uudet pohjat – markkina on syvässä jäässä
Uusien asuntojen markkinoilla ei tapahtunut kesän aikana käännettä. Kun kauppa on käynyt erittäin huonosti, lama jatkuu pienistä valonpilkahduksista huolimatta.
Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että uusien asuntojen kaupassa nähtiin taas uudet pohjat. Surkea kysyntä on pitänyt markkinan edelleen syväjäässä. Aloitusten hienoinen lisääntyminen on pieni valonpilkahdus, mutta se saattaa jäädä hetkelliseksi piristymiseksi. Ilman kysynnän nousua ei markkinassa tapahdu todellista käännettä.
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