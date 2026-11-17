Energia-asiantuntija Kimmo Taulastolla riittää virtaa myös kotiläksyihin Automaatioon, sähkötekniikkaan ja energiavarastoihin erikoistunut insinööri auttaa alaluokkien oppilaita kotiläksyjen teossa.

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Koululaisten osaamistasoa mittaavat Pisa-tulokset ovat olleet Suomen osalta jo pidemmän aikaa laskussa. Sitowisen Bess-hankkeiden (akkuenergiavarastot) asiantuntijana Tampereella työskentelevä Kimmo Taulasto tekee kuitenkin parhaansa, jotta oppimiskäyrät kääntyisivät taas parempaan suuntaan.

Automaatioon, sähkötekniikkaan ja energiavarastoihin erikoistunut insinööri lopettaa välillä työpäivänsä pian lounastauon jälkeen, mutta ei suinkaan vietä loppupäivää rokulituntien merkeissä. Sen sijaan hän suuntaa läheiselle Lentävänniemen koululle, jossa hän auttaa alaluokkien oppilaita kotiläksyjen teossa.

Kotitehtäviä pakerretaan normaalin koulupäivän jälkeen, yleensä kello 13.30– 15.00. Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoisten pyörittämässä ”läksypiirissä” käy pääasiassa ykkös- ja kakkosluokkalaisia, mutta välillä mukana on myös 3.–5.-luokkalaisia. Useimmiten apua tarvitaan äidinkielen ja matematiikan alkeissa.

”Uutta on vaikea oppia, jos perusteet eivät ole ensin hallussa. Useimmiten jarruna on heikko luku- ja kirjoitustaito, jolloin tehtäviä ei välttämättä ymmärretä oikein. Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla haasteita lisää se, ettei kotona välttämättä puhuta suomea”, Taulasto kertoo.

Inspiraatio kaupan ilmoitustaululta

Läksyhelppi on SPR:n valtakunnallista toimintaa, jossa vapaaehtoiset ohjaajat auttavat lapsia ja nuoria koulutehtävien teossa. Läksyurakan jälkeen voidaan myös pelata pelejä ja jutella.

Taulasto kiinnostui kouluavusta keväällä 2020, kun koronapandemia alkoi levitä kulovalkean tavoin Suomeen.

”Olin silloin opintovapaalla ja näin SPR:n ilmoituksen lähikaupan seinällä. Päätin liittyä joukkoon seuraavana syksynä”, hän muistelee.

Ensimmäinen ”koulupäivä” kuului hieman jännittäneen, mutta sitä helpottivat koulun mukava opettajakunta ja muut vapaaehtoiset. Menossa on nyt kuudes lukuvuosi läksyavustajana.

”Ekaluokkalaisten kanssa opetellaan esimerkiksi tavaamista ja helppoja yhteenlaskuja. Ylemmillä luokilla treenataan geometriaa, joka on tällaiselle perusinsinöörille tuttua jo työn puolesta”, hän kertoilee.

Pulpeteissa viihdytään yleensä vartista puoleen tuntiin. Useimmiten paikalla on pari-kolmekymmentä oppilasta, kevätlukukauden lähestyessä loppuaan vielä enemmän.

”Viimeisistä kokeista halutaan päästä kunnialla läpi ja samalla myös todistukseen vähän parempi arvosana.”

Palkkiona pullakahvit

Läksyhelppiläisten ikähaarukka yltää opiskelijoista eläkeläisiin. Taulasto (41 v) on Lentävänniemen konkarikastia.

Insinöörin mielestä vapaaehtoinen opetustyö on äärimmäisen palkitsevaa.

”On hieno tunne, kun lapsi oivaltaa, oppii ja alkaa pärjätä omin avuin. Paras palkinto onkin oikeastaan se, ettei minun vinkkejäni enää tarvita”, Taulasto naurahtaa.

Positiivista palautetta tulee myös opettajainhuoneesta. Kuntien koulutusbudjetit ovat viime vuosina kiristyneet, mikä näkyy luokkien koossa ja kouluavustajien määrissä.

”Palkkiota meille ei makseta, mutta välillä opettajainhuoneessa voi saada pullakahvit. Se riittää mainiosti.”

Kiitosta saa myös työnantajan joustavuus, sillä läksypiiri pyörii viikoittain työaikana. Rästitunnit Taulasto tekee joko aikaistamalla tai pidentämällä päivää.

”Toki välillä tulee päiviä, jolloin läksyohjaus on jätettävä työkiireiden vuoksi väliin.”