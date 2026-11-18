Massojen järkevä liikuttelu oli ilmastotyötä jo ennen kuin kiertotaloudesta tuli muotisana – Tukholma otti mallia Helsingistä
Helsinki sai oman massakoordinaattorin ensimmäisenä Suomessa. Nyt työtä on takana yli kymmenen vuotta.
Kun Mikko Suominen aloitti työt Helsingin kaupungilla vuonna 2004, Suomessa ei ollut yhtään massakoordinaattoria. Sellaisen tittelin hän sai myöhemmin lajissaan ensimmäisenä.
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