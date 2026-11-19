Ulkokallan majakka palasi takaisin loistoon Majakan korjaaminen on poikkeuksellinen urakka, jossa tarvitaan rakennusosaamisen lisäksi merellisten olosuhteiden hallintaa.

Ulkokallan majakka sijaitsee Kallankareihin kuuluvalla saarella noin 20 kilometrin päässä Kalajoelta. Kallankareilla on 1700-luvulta periytyvä erityisasema ja itsehallinto. Ulkokallan ja Maakallan saaret ovat toimineet kalastajien tukikohtina, ja nykyisin Maakalla tunnetaan myös kesäisenä matkailukohteena.