Vilpen perustaja Eero Saikkonen on kuollut Tuotekehitys oli suuri intohimo Saikkoselle.

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Vilpe oy:n perustaja, rakennusneuvos Eero Saikkonen on kuollut äkilliseen sairauskohtaukseen keskiviikkona 18.11.2026. Hän oli 76-vuotias.

Saikkonen havaitsi vuonna 1973 kattotyömaalla ongelman, johon ei ollut hyvää ratkaisua, ja keksi siihen omansa: muovisen kiinnikkeen kattohuovan ja eristeiden kiinnitykseen. Hän ryhtyi tarjoamaan keksintöään muillekin ja perusti sen ympärille Vilpen huhtikuussa 1975.

Vuosien mittaan tuotevalikoima laajeni katoilta talotekniikkaan ja lopulta Vilpe Sense -älykattojärjestelmään.

Yrityksestä kasvoi mustasaarelainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa katto- ja ilmanvaihtotuotteita ja jolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa, Baltiassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa.

Eero Saikkonen oli ennen kaikkea keksijä. Hänen nimissään on yli 40 patenttia. Tuotekehitys oli hänelle suuri intohimo, ja hän oli loppuun asti mukana Vilpen toiminnassa kehittämässä uusia tuotteita ja innovaatioita rakennusalalle.

Oman työnsä ohella hän toimi vastaavana mestarina yli kymmenessä Vilpen tehtaan laajennushankkeessa.

”Jos terveys kestää, aion olla töissä 75-vuotiaaksi asti”, hän sanoi 71-vuotiaana. Hän jatkoi työtään vielä senkin jälkeen.

”Isäni oli rakentaja sanan jokaisessa merkityksessä. Hän aloitti rakennushommissa 16-kesäisenä ja pysyi alan töissä 60 vuotta. Hän oli myös uskomaton keksijä, joka jätti lähtemättömän jäljen kotimaiseen ja eurooppalaiseen kattoalaan. Perheemme jää kaipaamaan häntä valtavasti”, Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen sanoo.

Yhtiö pyytää kunnioittamaan omaisten toivetta saada surra rauhassa.