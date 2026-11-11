Yli 1000 asunnon korttelikaupunginosan rakentaminen käynnistyi Vantaalla
Ensi vuoden aikana tavoitteena on aloittaa kolmen uuden kohteen rakentaminen alueelle.
Rakennusliike Tencon on käynnistänyt työt Vantaan uudessa korttelikaupunginosassa Annefredissä. Tencon vastaa pääurakoitsijana koko korttelikokonaisuuden rakentamisesta.
”Annefred on laajuudeltaan yksi merkittävimmistä hankkeistamme. Tencon on kasvanut muutamassa vuodessa merkittäväksi kerrostalorakentajaksi pääkaupunkiseudulla, ja laajat korttelihankkeet ovat nousseet keskeiseksi osaksi tekemistämme”, toimitusjohtaja Matias Mehtätalo sanoo tiedotteessa.
Kortteli rakentuu Aviapoliksen tuntumaan, tulevan Vantaan ratikan varrelle. Ensi vuoden aikana tavoitteena on aloittaa kolmen uuden kohteen rakentaminen alueelle. Asuntojen lisäksi sinne rakennetaan kaksi pysäköintilaitosta ja toimitilaa.
Ensimmäisessä vaiheessa tontille nousee kaksi Avain asunnoille rakennettavaa vuokrakerrostaloa, joihin tulee yhteensä 168 asuntoa. Ensimmäisenä rakennetaan kahdeksankerroksinen talo, johon tulee yhteensä 74 asuntoa yksiöistä neliöihin. Ensimmäisen kohteen asunnot ovat muuttovalmiita kesällä 2027.
Seuraavassa kohteessa kerroksia on yhdeksän ja asuntoja 94. Tämä kohde valmistuu keväällä 2028.
Talot rakennetaan A-energialuokkaan ja lämpiävät Vantaan energian toteuttamalla kaukolämmön paluuvettä hyödyntävällä järjestelmällä. Lisäksi rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneelit. Julkisivut tehdään puhtaaksimuuratusta poltetusta tiilestä.
Korttelin keskelle rakennetaan iso korttelipiha ja yhden rakennuksen maantasokerroksen asunnoilla on lisäksi omat terassit.
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