Jättihankkeita valituksillaan seisauttanut rakennuttaja syyttää Helsinkiä tonttien polkumyynnistä – Mutta miksi kaupunki ei myy maata sille, joka siitä eniten maksaa?

Yhden ja saman miehen hallinto-oikeuteen tekemät valitukset viivästyttävät yli 250 miljoonan euron ja satojen asuntojen rakennushankkeita Helsingin Jätkäsaaressa (HS 1.1.). Oikeusprosessi tuntuu niin rakennuttajien, urakoitsijoiden kuin kaupunkilaistenkin kukkarossa.

Kuulostaa pahalta.

Toisaalta: valittajan mukaan Helsingin kaupunki on myynyt veronmaksajien omaisuutta rakennusyrityksille alihintaan ja suosinut toisia rakennuttajista toisten kustannuksella. Samanlaisesta toiminnasta hän syyttää myös Espoon kaupunkia.

Kuulostaa pahalta sekin.

Mantere vaatii yhdenmukaista kohtelua

Helsingin hallinto-oikeudella on käsissään nippu poikkeuksellisen kiivaasti rakennusalan tunteita kuumentavia riitoja.

Valitukset laatinut Mikko Mantere kertoo vaativansa ennen kaikkea rakennuttajien yhdenvertaista kohtelua. Mantere on pienen rakennusalan yrityksen,

Apollo-Rakenteen, omistaja. Helsinkiä koskevien valitusten lisäksi Mantere on toiminut asiamiehenä, kun espoolainen yksityishenkilö on valittanut rakennusyhtiö Srv:n Keilaniemeen kaavailemista tornitaloista.

Syytökset osuvat monelle herkkään kohtaan ja kuulostavat jopa tutuilta. Tämä johtuu siitä, että rakennusalan historialla on Suomessa korruption likaiset kasvot.

Virkamiesten ja poliitikkojen maankäyttöön liittyvät päätökset voivat synnyttää tai tuhota hankkeita, joihin kytkeytyy valtavia intohimoja, satumaisen suuria sijoituksia ja toiveita suurista taloudellisista voitoista. Isot panokset ovat monesti johtaneet isoon vehkeilyyn.

Rakennusalan historialla on Suomessa korruption likaiset kasvot.

Perinteisesti rakennusala on Suomessa ollut myös hyvin keskittynyttä. Uusien tulijoiden ei ole ollut helppoa päästä mukaan kilpailuun. Viime vuosina tilanne on ainakin Helsingissä muuttunut ja alalle on tullut lisää toimijoita.

Mantereen syytösten mukaan kilpailu ei kuitenkaan ole tasapuolista, vaan parhaat tontit jaetaan ”tiskin alta”. Helsinki ja Espoo kiistävät Mantereen syytökset.

Epäilykset alkoivat 2005?

Mantereen epäilysten alkupääksi on helppo ounastella vuotta 2005. Silloin Helsingin kiinteistölautakunta päätyi äänestyksen jälkeen suosittelemaan kaupunginhallitukselle, että Mantereen Apollo-Rakenteelle ei myytäisi Eiranrannasta. Näin tehtiin siitä huolimatta, että yritys oli tarjonnut maasta 3,1 miljoonaa euroa enemmän kuin kilpailijansa.

Osa poliitikoista ja virkamiehistä oli sitä mieltä, että hanke on liian iso yhden miehen yritykselle. Lopulta kiinteistölautakunnan päätös kuitenkin pyörrettiin, Apollo-Rakenne sai tontin ja toteutti suunnitelmansa.

Maaomaisuus on yksi Helsingin suurimmista omaisuusluokista. On siis veronmaksajien kannalta erittäin merkittävää, millä hinnalla maata myydään, jos sitä myydään.

Tämän takia – periaatteessa – onkin täysin järjetöntä, ettei Helsinki myy kaikkia myyntiin laskemiaan tontteja avoimella hintakilpailulla. Näinhän pystyttäisiin varmistumaan siitä, että omaisuuden myynnistä saataisiin markkinoilta paras mahdollinen hinta. Juuri tätä Manterekin suree.

Kolikolla on kaksi puolta

Kolikolla on kuitenkin kaksi puolta. Helsingin kaupungin on voidaan myös odottaa ottavan vastuuta tapauksista, joissa markkinat eivät toimi täydellisesti. Taloustieteen kielellä sanottaisiin, että julkinen valta pyrkii korjaamaan markkinaehtoisen toiminnan negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Helsingin kaupungin mukaan vapaarahoitteisille asunnoille suunnattuja tontteja myydään ilman kilpailutusta vain erityistapauksissa. Tälläinen erityistapaus on esimerkiksi valituksen kohteeksi joutunut asunto-osakeyhtiö Helsingin Kommodori. Sen rakennuttajien tarkoituksena on tehdä Jätkäsaareen lähes nollaenergiatalo. Asia käy ilmi kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksestä.

Päätöksen mukaan uusien ratkaisujen etsiminen nostaa rakennuskustannuksia. Siksi kaupunki on vastineeksi halukas myymään talon rakennuttajille poikkeuksellisesti ilman kilpailutusta. Ja hankkeelle sopivalta paikalta.

Kaupunki siis valjastaa yksityisen sektorin tekemään ilmastotyötä, jota markkinat eivät välttämättä muuten hoitaisi.

Lopullisesti kiistaa ei kuitenkaan voi lakaista maton alle ilmastoargumentillakaan. Nyt oikeuksistaan huolestuneen kaupunkilaisen pitäisi nimittäin kiinnostua siitä, kuinka paljon alennusta kehittämishankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja saa. Ja minkä laatuista sen lupaama kehitystyö on.

Kaupunki siis valjastaa yksityisen sektorin tekemään ilmastotyötä, jota markkinat eivät välttämättä muuten hoitaisi.

Helsinki: Alennusta ei tipu

Helsingin mukaan alennusta ei tule. Kaupunginhallituksen päätöksestä käy ilmi, että tontti myydään käypään arvoon. Koska kilpailutusta ei järjestetä, markkinahintaa on pyritty haarukoimaan teettämällä tontin arvosta ulkopuolinen selvitys. Selvityksen on tehnyt asiaan erikoistunut keskuskauppakamarin valvoma yritys.

Arvio on kuitenkin keskeisiltä kohdiltaan salattu. Siksi sen perustelujen arviointi on ulkopuoliselle vaikeaa. Salausta perustellaan kilpailullisilla syillä.

Arvion mukaan kilpailuttamalla tehtyjä kauppoja lähialueella on vähän ja niiden tonteista saadut hinnat vaihtelevat voimakkaasti. Vaihtelu johtuu muun muassa tontin sijainnista ja myyntiajankohdasta. Mantere on valittanut hallinto-oikeuteen myös arviokirjojen salaamisesta.

Toisaalta on myös muistettava, että myös ulkopuolisella yrityksellä teetetyssä näkemyksessä on kyse nimenomaan arviosta. Arvio ei ole lopullinen totuus, vaan mahdollisimman hyvin perusteltu arvaus. Se pyrkii arvioimaan, mitä markkinat olisivat valmiita myytäväksi asetettavasta omaisuudesta maksamaan.

Kaupunkilaisen kannalta arvioinnin pelottavin osuus on se, että kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Katsotaan vaikka vielä asunto-osakeyhtiö Helsingin Kommodorin tapausta. Sille myydyn tontin hinta-arviossa sadan euron heitto kerrosneliömetriä kohden tarkoittaisi koko tontin hinnan muuttumista puolella miljoonalla eurolla. Kahdensadan euron heitto alaspäin tarkoittaisi veronmaksajille jo miljoonan euron menetystä.

Ulkopuolisella yrityksellä teetetyssä näkemyksessä on kyse nimenomaan arviosta.

Entä sitten itse kehityshankkeen arvo? Siinä tehdyn tutkimuksen laadun arvioiminen on luonnollisesti vaikeaa ennen kuin talo on valmistunut. Etukäteen Helsinki on punninnut hankkeen laatua kehityshankkeita varten perustetussa ohjelmassaan.

Valitusoikeus on yksi oikeusvaltion kivijaloista

Rakennushankkeita koskevat valitukset tuottavat tuskaa niin rakennuttajille, kuntapäättäjille kuin virkamiehillekin. Kukaan ei kuitenkaan – onneksi – kiistä sitä, että valitusoikeus on yksi oikeusvaltion kivijaloista. Se kertoo jotain hyvää Suomesta.

Valitusten aiheuttamaan harmiin pitäisi silti suhtautua äärimmäisellä vakavuudella.

Välillä valituksia epäillään tehdyn kiusaamistarkoituksessa, mutta asiantuntijoiden näkemyksen mukaan tämä ei ole kovin yleistä. Yleisesti ottaen suurempi ongelma ovat valitusten pitkät käsittelyajat. Kun valitus kolahtaa hallinto-oikeuden postilaatikkoon, rakennuttaja varautuu usein jopa vuoden viivästykseen hankkeen toteuttamisessa.

Siihen, miten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa, ei kuitenkaan ole löytynyt lääkettä. Viimeksi asiaa on selvittänyt Juha Sipilän (kesk) hallitus. Tulokset näyttävät kuitenkin jäävän laihoiksi.

Toivottavasti yritys ei jää viimeiseksi.