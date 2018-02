”Fiksut työnantajat maksavat parempia korotuksia kuin tes määrää”

Miehen keskeistä tehtäväkenttää on edunvalvonta työmarkkina-, elinkeino- ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Miehen itsensä mukaan pienessä järjestössä toimenkuvaan kuuluu edunvalvontatöiden lisäksi paljon muutakin aina jäsenneuvonnasta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen – viestintää unohtamatta.

Antti Aarnio 43 vuotta

Valtiotieteiden maisteri (taloustiede), 2001

Edunvalvontapäällikkö, RIA ry, 2017–

Elinkeinoasioiden päällikkö, ekonomisti, elinkeinopoliittinen asiantuntija, STTK, 2006–2017

Asiamies, ekonomisti, Tehy ry, 2001–2006

HSL, hallituksen jäsen 2017–

Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, 2009–

”Pitkän keskusjärjestöpestin jälkeen tuli tunne tehdä jotain uutta. Asuntopolitiikka ja rakennusala ovat kansantaloudellisen merkityksensä takia kiinnostavia, ja RIAn profiilia on mahdollista nostaa alan monipuolisena toimijana. Kiinnostus ja oma osaaminen sopivat monipuoliseen, jonkin sortin yleismies Jantusen työtehtävään”, Aarnio naurahtaa.

Kiireellä on kääntöpuolensa

Ajankohta työpaikan vaihdokselle oli toisaalta otollinen, sillä rakentaminen on vahvassa myötätuulessa, ja suhdanteet lupailevat myös RIAn jäsenistölle kohtuullisen valoisia vuosia. Aarnio kuitenkin muistuttaa, ettei pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten poikkeuksellisen kova rakennusvauhti saisi liiaksi sokaista.

”Kaupungeissa rakennetaan, maaseudulla vähemmän. Koulutetuille rakennusalan ammattilaisille löytyy hyvin töitä, mutta ei välttämättä omalta paikkakunnalta. Töiden perässä on aina muutettu, mutta alueiden väliset erot saattavat kasvaa entisestään”, hän tähdentää.

Toinen huolenaihe liittyy kustannusten nimissä alati tiivistyviin aikatauluihin, jotka helposti johtavat virheisiin ja laatuongelmiin. Tästä on Aarnion mukaan saatu jälleen kerran viitteitä.

”Alalla menee lujaa, mikä näkyy rakennusmateriaalien ja osaavan työvoiman kysynnässä. Laadun ylläpitoa ei silti saa unohtaa. RIAlle tämä on todellinen huolenaihe, sillä hyvä laatu lähtee hyvästä suunnittelusta, ja huolellisesti tehty työ vie aina oman aikansa. Siksi siitä ei kannata tinkiä.”

Yleiskorotukset tes-pohjana

Työmaata edunvalvojalla riittää myös työmarkkinatilanteessa, johon ennustelaitosten alkuvuoden aikana julkaisemat ja alati positiivisemmat kasvulukemat tuovat omat lisäpaineensa. RIAn tavoitteena on liittyä ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n jäseneksi ja tiivistää yhteistyötä ammattiliitto PROn kanssa.

”Työmarkkinatoiminnassa ja politiikassa vannon lujasti yhteistyön nimiin. Asioita viedään eteenpäin yhteistyöllä, ei yksin runnomalla.”

Palkoista sovitaan ylempien toimihenkilöiden osalta usein paikallisesti ja yrityskohtaisesti. Moni saattaa silti mieliä tulevista tes-neuvotteluista pieniä lisäbonuksia. Aarnion mukaan käynnissä oleva liittokohtainen työmarkkinakierros on osoittanut, että sopimuskorotukset pysyvät hyvin samansuuruisina. Ilman työtaistelutoimenpiteitä tuskin kukaan ylittää jo alkusyksystä sovittua tasoa.

”Fiksut työnantajat pitävät kiinni osaavasta henkilöstöstä ja maksavat parempia korotuksia kuin työehtosopimukset määrittävät. Hyvä vuoropuhelu paikallisella tasolla on sekä työnantajien että henkilöstön etu.”

Alan arvostusta ylöspäin

RIAn toimistossa seurataan tarkasti paitsi rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien myös koko rakennusalan koulutustilannetta.

Valtaosalla jäsenistöstä on ammattikorkeakoulutausta. Ei siis ihme, että edunvalvontapäällikön päällimmäinen huoli liittyy avoimiin opetuspaikkoihin, riittäviin opetusresursseihin ja tätä kautta opetuksen laatuun.

RIAn mielestä opintonsa keskeyttäneiden määrä on liian suuri. Siksi oppilaitosten on kehitettävä opetustaan työelämäkeskeisemmäksi. Samalla on satsattava oppilaiden ohjaukseen.

Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon arvostus pitäisi saada Aarnion mielestä samalle viivalle virallisen yliopistotutkinnon kanssa varsinkin julkisella sektorilla. Työtä riittää yläkoulu- ja lukioikäistenkin parissa, sillä rakennusalan urapolut ovat monille hämärän peitossa.

”Alan kaikkien toimijoiden yhteinen haaste on luoda alasta houkuttelevampi opiskeluvaihtoehto. Moni nuori tietää arkkitehdin ja rakennusmiehen, mutta ei juuri muuta.”