Aamulehti: Taas uusi kouluhanke putkessa – Lempäälä kaavailee puukoulua

Yli 14 miljoonaa euroa maksavaan kouluun on tarkoitus saada tilat 440 oppilaalle ja 60 henkilökunnan jäsenelle . Rakennukseen on suunnitteilla noin 4 500 kerrosneliötä. 3- tai 4-kerroksisen koulun on tarkoitus sijoittua nykyisen Kanavan koulun paikalle Tampereentielle.

Kolmatta yläkoulua on käsitelty jo sivistyslautakunnassa ja yhdyskuntalautakunnassa. Nyt päätös hankesuunnitelman käynnistämisestä etenee kunnanhallituksen päätöksellä kunnanvaltuustolle. Valtuuston on määrä käsitellä asiaa vielä maaliskuun puolella.