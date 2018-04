Bruce Oreck väittää VR:n pettäneen sanansa Vallilan konepajakaupassa

Bruce Oreckin tarjoama hinta ei käykään VR:lle, kertoo Oreckin viestintävastaava Karoliina Kuusi tiedotteessa.

Oreckin mukaan kaupat piti saattaa loppuun 9. huhtikuuta, mutta VR ilmoitti 26. maaliskuuta kauppojen solmimisen sijaan haluavansa löytää ostajan, joka tarjoaa paremman hinnan.

”17. huhtikuuta 2018 VR ilmoitti Oreckilla olevan 48 tuntia aikaa esittää parempi tarjous tai he myyvät toiselle ostajalle”, tiedotteessa sanotaan.

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo, että kaupan käsittely on edelleen kesken. VR:n hallitus ei ole käsitellyt tarjousta kiinteistöstä.

”Vanhan kiinteistön myyminen on monimutkainen prosessi, ja Oreckin kanssa on käyty pitkään neuvotteluja. Nyt olemme saaneet kilpailevan tarjouksen”, Tuominen sanoo.

Tuominen ei paljasta kilpailevan tarjouksen yksityiskohtia eikä mahdollisen ratkaisun aikatauluja.

”Kun Oreckin kanssa on neuvotteluja käyty, halusimme antaa hänelle mahdollisuuden korottaa tarjoustaan”, Tuominen sanoo.

Naapurusto torppasi Bauhausin

The Train Factoryksi kutsuttu projekti sai alkunsa vuonna 2017, kun Konepajan naapurusto nousi vastustamaan saksalaisen rautakauppaketjun Bauhausin tuloa tiloihin. Yli 12 000 ihmistä oli edellisenä kesänä allekirjoittanut vetoomuksen, jotta Konepaja säilytettäisiin tapahtuma- ja kirpputoripaikkana.

Asiaa ajanut Konepaja-liike otti yhteyttä Oreckiin, joka kiinnostui paikasta.

Silloin Oreck ilmoitti kaavailevansa tilaa pienyrittäjille.

Tiedotteen mukaan Oreck oli tehnyt ”virallisen tarjouksen” Vallilan konepajasta VR:lle.

Konepajan alueella olevat kolme pienempää rakennusta ovat vaihtaneet omistajaa vuoden alussa. Vanhan piippurakennuksen, Ramirentille vuokratun rakennuksen ja lasikatosrakennuksen on ostanut Vallilan ratapiha oy.

”Emme kommentoi”

Konepajaliikkeen aktiivin Jaakko Blombergin mukaan he ovat yrittäneet järjestää tapaamista Vallilan ratapihan omistajien kanssa, mutta nämä eivät ole suostuneet.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Hemmilä sanoo, ettei yhtiö tässä vaiheessa kommentoi julkisuuteen yrityksen kehityssuunnitelmia.

”Ne (kolme) me ollaan ostettu, se on julkista tietoa, ja me kunnioitamme voimassa olevia vuokrasopimuksia. Kun niitä lähdetään kehittämään eteenpäin, silloin keskustellaan alueen asukasyhdistyksen viranomaisten ja muiden kanssa”, Hemmilä sanoo.

Entä oletteko te tehneet kilpailevan tarjouksen konepajasta?

”Kuten sanottu, emme kommentoi yhtiön asioita julkisuudessa. Kommentoidaan, kun on jotain kommentoitavaa”, Hemmilä vastaa.

Henrik Hemmilä on keskittynyt aiemmassa yritystoiminnassaan elintarviketuotteiden brändäykseen. Hän on kehittänyt muiden muassa Pappagallo-jäätelön, Myrttisen suolakurkkujen, Memmas Knossos -oliiviöljyjen ja Green Taste -pähkinöiden markkinointia ja brändiä.

Hemmilä myi Arho Nordic -yrityksensä ja omistamansa tuotemerkit vuonna 2015. Joulukuusikauppaa tekevän Scan Treen ja Fruitbox-hedelmäbisneksen Hemmilä jätti tuolloin itselleen.

”He eivät pitäneet sanaansa”

Vallilan konepajalla Bruce Oreck oli tarjoutunut vastaamaan kaikista velvollisuuksista liittyen kokoonpanohalliin, maalaamoon sekä sähköjunahalliin, jotka olivat kaupasta neuvoteltavat kohteet.

Tämän lisäksi Oreck oli myös valmis ottamaan täyden vastuun saastuneesta ympäristöstä niin kiinteistön ympärillä kuin sen alla, tiedotteessa kerrotaan.

Oreckin tiedotteen mukaan ”VR asetti ehdot sekä hinnan, sallivat kaiken työn, kustannukset ja ajan, jotta sijoitus oli mahdollinen. Tämän jälkeen he eivät pitäneet sanaansa”.

”Tämä ei ole oikein. Se ei todellakaan ole suomalaista, ja jos tämä etenee korjaamatta, se tarkoittaa, että Suomi on menettänyt jotain arvokkaampaa kuin pelkästään kiinteistön.”

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on ottanut kantaa kaupan peruuntumiseen. Vapaavuori kehui Twitterissä keskiviikkoaamuna Oreckin suunnitelmia, mutta korosti, että ei halua ottaa kantaa neuvotteluihin. Olisi suuri sääli, jos projekti ei etenisi, Vapaavuori kirjoitti.