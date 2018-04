Helsinki myllää parjatun Kauppatorinsa täysin uusiksi

Helsingin kauppatorille saattaa tulla uusi ravintola. Yksi mahdollisuus olisi, että ravintola olisi ravintolalaiva.

Helsinki valmistelee torille parhaillaan uutta asemakaavaa. Kaupungin virkamiehet ja poliitikot pohtivat, voitaisiinko Kauppatoria laajentaa nykyistä suuremmalle alueelle, esimerkiksi Keisarinluodonlaiturille ja Vanhan kauppahallin edustalle Lyypekinlaiturille.

Kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua syksyllä. Nyt kaupunkilaisilta haetaan mielipiteitä alueen kehittämiseen.

Kauppatorin mylläystä on valmisteltu pitkään. Alue on yksi Helsingin paraatipaikoista, mutta sitä on pidetty ahtaana, sekavana ja liikenteen kannalta ongelmallisena.

Torilla sijaitsee myös suuri määrä parkkipaikkoja. Käytäntöä ei pidetä nykysuunnittelun mittapuulla tarkoituksenmukaisena.

Nyt pysäköintipaikkoja on tarkoitus vähentää merkittävästi. Vapautuville alueille suunnitellaan torin viihtyisyyttä parantavaa käyttöä. Pysäköintipaikkojen vähentämistä aiotaan kokeilla jo kesällä.

Myös Suomenlinnan lautan ja muiden päiväristeilijöiden laitureille etsitään uusia sijainteja. Laiturit saatetaan siirtää Vanhan kauppahallin lähelle.

Kauppatorin läheisyydessä sijaitsee myös aikanaan Guggenheim-museolle kaavailtu tontti. Sen kohtaloon Helsinki ei vielä tässä vaiheessa ota kantaa.