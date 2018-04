Kansanliike vaatii pinkkiä ratikkaa Tampereelle – Jopa valtuuston puheenjohtaja ottaa kantaa

Tampereella on nousemassa kansanliike vaaleanpunaisen raitiovaunun puolesta. Jo yli 2000 kansalaista on liittynyt Tamperelaiset pinkin ratikan puolesta Facebook-ryhmään, joka tavoite on saada pinkki tulevan ratikan värin vaihtoehdoksi.

Ryhmän perusti tamperelainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Sanna Marin (sd), joka on pettynyt julkistettuihin värivaihtoehtoihin. Niihin pinkki ei kuulu, vaan raitiotiebrändin pääväreiksi on valittu tiilenpunainen, tummansininen ja kirkkaankeltainen.

Kansalaisliikkeestä kertoi ensimmäisenä Aamulehti. Lehdellä on ollut ratikan väristä myös epävirallinen äänestys, jonka pinkki voitti. Ratikan aihetunnisteeksi on esitetty muun muassa possujunaa.

”Pinkki on kaunis, pirteä ja erottuva väri”

Marinin mielestä pinkki on saatava mukaan äänestykseen, jossa kansalaiset saavat sanoa mielipiteensä vuonna 2021 aloittavan ratikan väristä.

”Tavoite on, että kun tamperelaisilta kysytään mielipidettä, pinkki otetaan mukaan vaihtoehtoihin. Veikkaan, että pinkki voisi hyvinkin olla tamperelaisten suosikki”, Marin sanoo HS:lle.

”Pinkki on kaunis, pirteä ja erottuva väri. Se sopisi hyvin Suomen loskaisiin keleihin ja korostaisi mukavasti Tampereen kaupunkikuvaa”, Marin perustelee.

Facebook-ryhmään on Marinin mukaan liittynyt alle viikossa yli 2 300 jäsentä. Hän aikoo viedä asiaa eteenpäin kaikin tavoin sekä kaupunginvaltuutettuna että ottamalla yhteyttä ratikkayhtiöön ja kaupungin virkamiehiin.

”Pinkki on ainakin saatava mukaan äänestykseen”, Marin painottaa.

”Myös Raitiotieallianssi käyttää pinkkiä väriä. Ihmettelen, miksi se on pudotettu pois.”

Kolme brändiväriä

Tampereen raitiotie -yhtiö julkisti raitiovaunun brändivärit maaliskuun lopulla. Brändiväreiksi valikoituivat tiilenpunainen, tummansininen ja kirkkaankeltainen, ja niitä tukevat vaaleansininen ja beige.

Ratikkayhtiön mukaan värit ovat saaneet innoituksensa Tampereen tehdashistoriasta, sijainnista vesistöjen äärellä ja valon merkityksestä kaupungin kasvussa. Brändi-ilmeen tarkoitus on korostaa tamperelaisuutta, Tampereen tarinaa ja kehitystä.

Brändin on suunnitellut tamperelainen Villivisio. Suunnitteluun on osallistunut tamperelaisia elinkeinoelämän, kulttuurin ja yhdistysten edustajia yhdessä raitiotieyhtiön, Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin kanssa.

Viestintätoimisto Villivision strategin Janne Airon mukaan toistaiseksi on julkistettu vasta brändivärit ja ratikan oman brändin rakentaminen on vasta aloitettu.

Brändi-ilmeen tarkoitus on korostaa tamperelaisuutta, Tampereen tarinaa ja kehitystä.

Raitiovaunujen varsinaiset värivaihtoehdot julkistetaan vasta ensi maanantaina 9. huhtikuuta. ”Ne eivät ole yksi yhteen värivaihtoehtojen kanssa”, Airo kertoo mutta ei paljasta, onko pinkki mukana lopullisissa vaihtoehdoissa.

”Brändiväreissä pinkki ei ole mukana, ja siihen on selkeä strategiaan linjattu peruste: Raitiotieallianssi on valinnut omaksi brändivärikseen pinkin jo aikoja sitten. Ratikan brändiä linjatessa on tultu siihen tulokseen, että ratikalla tulee olla oma brändi”, Airo kertoo.

”Haluamme välttää päällekkäisyyksiä”

Oman brändin tarkoitus on Airon mukaan erottua sekä raitiotien infrastruktuuria, kuten kiskoja, pysäkkejä ja varikoita, rakentavasta Raitiotieallianssista että linja-autoista ja myös Turkuun mahdollisesti tulevan ratikan väreistä.

”Tampereen ratikan tulee pystyä viestimään toiminnastaan omalla brändillään ja erottua siitä, mitä allianssi viestii raitiotien rakentamisesta. Molemmilla on oltava oma identiteetti, omat asiat ja omat kanavat”, Airo sanoo.

Kansalaisten mielipidettä on Airon mukaan kuunneltu pitkin matkaa eikä sitä aiota jyrätä.

”Pinkkiä ei ole ohitettu sen takia, että haluttaisiin unohtaa kansalaisten mielipiteet vaan siksi, että haluamme välttää päällekkäisyyksiä ja sekaannuksia”, Airo painottaa. Hän korostaa myös, että vain osa tamperelaisista kannattaa vaaleapunaista ratikkaa.