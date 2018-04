Kreate teki yrityskaupan

Tiedotteen mukaan Varkauden Louhinta oy:n kauppa vahvistaa Kreaten asemaa merkittävänä kalliorakentamisen toimijana.

Varkauden Louhinta on perustettu vuonna 1993. Historiansa aikana Varkauden Louhinta on toteuttanut satoja louhintakohteita sekä vaativassa kaupunkiympäristössä että massalouhinnoissa. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Heikki Thil on neljännen polven kalliorakentaja.

Kaupan seurauksena 15 kalliorakentamisen rautaista ammattilaista siirtyy Kreate-konsernin palvelukseen. Thilistä tulee kaupan myötä Kreaten osaomistaja.

Tiedotteen mukaan kaupan mukana siirtyvä kalusto ja osaaminen mahdollistavat Kreatelle sekä erittäin vaativien että suurten massojen louhintojen toteuttamisen.

”Varkauden Louhinta tuo Kreatelle erinomaista lisävahvistusta aloitettuun kalliorakentamisen liiketoimintaan. Kaupan myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja entistä monipuolisemmin ja vastaamaan yhä suurempien ja teknisesti monimutkaisempien hankkeiden vaatimuksiin. Toivotan koko Varkauden Louhinnan henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi”, Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo.

”Olemme tehneet vuosien varrella yhteistyötä Kreaten kanssa ja saaneet siten kuvan, mihin olemme päättäneet liittyä. Keskusteluissamme oli alusta lähtien luottavainen sävy ja jaamme selkeästi samat arvot; suoraselkäisyyden, avoimuuden ja mutkattomuuden. Kreate tarjoaa lisäksi Varkauden Louhinnalle sellaisen kasvualustan tulevaisuuteen, jota emme yksin jatkaessamme olisi kyenneet luomaan”, Varkauden Louhinnan toimitusjohtaja Heikki Thil kertoo.