Kuka on Vallilan konepajan mystinen ostajatarjokas? – Kaupunkia kehitetään nykyään yhdessä, ei jyräämällä

Yhdysvaltain entisen Suomen-suurlähettilään Bruce Oreckin hanke Vallilan konepajalla näyttää ajautuneen vaikeuksiin. Oreck lähetti asiasta keskiviikkoaamuna sapekkaan tiedotteen.

Hänen haaveissaan oli tehdä konepajasta kaupunkikulttuurin keskus, jossa olisi ainakin ravintoloita, kahviloita ja tiloja erilaisille pienyrittäjille. Hanketta pidettiin erityisesti taloudellisen kannattavuuden kannalta erittäin kunnianhimoisena, mutta itse idea sai niin kaupunkilaisilta kuin poliitikoiltakin lähes hurmoshenkisen vastaanoton.

Nyt VR kertoo saaneensa kiinteistöstä kilpailevan tarjouksen nimettömänä pysyttelevältä taholta. Yhtäkkiä kaikki on taas auki.

Oreckin mukaan VR on pettänyt sanansa. VR on kertonut, että neuvottelut ovat aidosti kesken, eikä kukaan ole vielä voittanut.

Uusi ostajaehdokas verhon takana

Oreck on uhrannut kaupan valmisteluun paljon rahaa ja aikaa, joten hänen tuohtumuksensa on ymmärrettävää. On kuitenkin luonnollista, että VR etsii kiinteistölleen parasta mahdollista tarjousta.

Se, mikä tarinan uusimmassa vaiheessa kiinnittää huomiota, on uuden ostajatarjokkaan salamyhkäisyys. Tahon aikeista ei tiedetä mitään.

On kuitenkin luonnollista, että VR etsii kiinteistölleen parasta mahdollista tarjousta.

Kaupunkisuunnittelussa on jo pitkään – ainakin periaatteen tasolla – ymmärretty, että kaupunki todella on kaikkien kaupunkilaisten. Maan- ja tilankäytön muutokset aiheuttavat aina hankausta, yleisimmin lähialueiden asukkaissa. Nyrkkisääntö on yksinkertainen: jos haluaa välttää tappelua, kannattaa kaupunkilaiset päästää avoimesti mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Oreck ymmärsi tämän. Uusi ostajaehdokas taas… no, sitä voimme vain arvailla.

Ostajatarjokasta eivät tiedä varmuudella sen enempää kaupunkiaktivistit kuin poliitikotkaan. Kaupunkiympäristön toimialasta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ja kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) kertovat, että heihin ei olla oltu aiheesta yhteydessä.

Tosin, poliitikot korostavat, ei tarjokkaalla siihen ole tässä vaiheessa velvollisuuttakaan.

Bauhausin tulo torpattiin

Vallilan konepaja on poliittisesti hyvin latautunut tila. Se on yksi niistä paikoista, joihin tiivistyy helsinkiläisten pyrkimys ottaa kaupunkia haltuunsa tee se itse -asenteella. Siis tehdä kaupungista elävämpi.

Aiemmin Vallilan konepajalle yritti rautakauppaketju Bauhaus. Hanke kariutui pitkälti siihen, että poliitikot kuuntelivat äänestäjiensä tahtoa.

Voi olla, että mystisen ostajatarjokkaan aikeissa on tehdä Konepajasta vielä Oreckinkin visioita kivempi. Tarjokkaan omankin edun kannalta voisi kuitenkin olla paikallaan muuttaa viestinnän kurssia kohti avoimuutta heti, kun se vain on liiketoiminnan kannalta mahdollista.

Kaupunkia kehitetään nykyään yhdessä, ei jyräämällä.