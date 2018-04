Säästöpankkiryhmä: Asuntokaupassa pieni hengähdystauko – lainakaton kiristyminen vauhdittaa

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tuoreen asuntomarkkinatiedotteen mukaan asuntokauppa olisi hidastumassa ja kauppamäärät Suomessa laskeneet selvästi viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Säästöpankkien kiinteistönvälitysketjun Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan kauppa käy silti hyvin.

”Kohteiden määrä on kasvanut, ja myyntiaikojen pidentyminen näkyy korkeintaan kaikkein pienimmissä asunnoissa. Alueellisia eroja toki on, ja polarisaatio on niitä entisestään vahvistanut”, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Säästöpankkiliiton pääekonomistin Timo Vesalan mukaan asuntosijoittajien varovaisuus näyttäisi lisääntyneen, mikä voi heijastua pienten asuntojen kauppamääriin. Myös vuodentakainen vertailujakso oli erittäin vahva. Hänen mukaansa on liian aikaista puhua pysyvästä laskevasta trendistä.

”Toistaiseksi pitäydymme näkemyksessä, että kyse on valtakunnallisella tasolla pienestä hengähdystauosta, jonka jälkeen asuntokaupan volyymi lähtee taas kasvuun tai vähintäänkin pysyy viime vuoden hyvällä tasolla”, Vesala sanoo tiedotteessa.

”Toki alkuvuoden kauppamäärän lasku on ollut sen verran merkittävä, että tahdin pitäisi tulevina kuukausina piristyä selvästi tai muuten joudumme muuttamaan näkemystämme asuntomarkkinoiden kehityksestä.”

Kauppa vauhdittuu

Sp-kodin Rantanen puolestaan uskoo, että lainakaton kiristyminen heinäkuun alusta lähtien todennäköisesti vauhdittaa kevään ja alkukesän asuntokauppaa.

”Positiivisen kehityksen puolesta puhuu sekin, että suhdanteiden epävarmuuden lisäännyttyä Euroopassa voidaan olla aika luottavaisin mielin matalien korkojen ajan jatkumisesta pitkälle tulevaisuuteen. Ainakin vielä seuraavat pari vuotta pitäisi meillä Suomessa olla hyvän suhdannekehityksen aikaa”, hän jatkaa.

Finanssivalvonta (Fiva) kiristää lainakattoa muiden kuin ensiasunnon ostajien kohdalla. Päätös tulee voimaan heinäkuun alusta.

Enimmäisluototussuhdetta kiristetään muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavien luottojen kohdalla viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin.

Ensiasunnon ostajien lainakatto pysyy ennallaan eli laina voi olla korkeintaan prosenttia asunnon arvosta.