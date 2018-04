Välitilinpäätös: Älä liimaa muovimattoa suoraan betonin päälle

Rakennustekniikan laboratoriossa tehtävässä laajassa ja alan teollisuuden maksamassa tutkimuksessa selvitetään muovipäällysteisten lattioiden kosteusvauriomekanismeja.

Rakennuslehden tietojen mukaan ensimmäiset koekappaleista saadut tulokset kertoivat, että muovimattoa ei saa liimata suoraan betonipinnan päälle. Tulokset ovat samansuuntaiset kuin Ruotsissakin. Siellä suora liimaus on jo kielletty tai on käytettävä alkalinkestäviä liimoja.

Tutkimuksen toinen alustava tieto on se, että matala-alkalinen tasoite voi olla hyvä ratkaisu betonin ja muovimaton välissä.

Matala-alkalinen tasoite muodostaa maton ja betonin välille puskurin tai suojavyöhykkeen, jolloin betonin alkalinen kosteus ei pääse vaikuttamaan liimoihin tai päällysrakenteisiin. Asiasta tarvitaan kuitenkin vielä lisää pitkäaikaistutkimusta esimerkiksi riittävistä tasoitepaksuuksista.

Esimerkiksi rakennustuotteita valmistavan Weberin tekemät mittaukset ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia. Sen mukaan ongelmat voitaisiin välttää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista tasoitetta muovimaton asennusalustana sekä varmistamalla, että betonin suhteellinen kosteus on enintään 93 prosenttia. Tämän rajan alapuolella kosteus liikkuu pääosin höyrymuodossa.

Betonin kuivumisajat usein liian lyhyitä

Tampereella muovimattotutkimuksesta vastaava tutkija Virpi Leino ei halua vielä kommentoida jo saatuja havaintoja. Hän huomauttaa, että betonin kuivumisajat on nykyään mitoitettu usein liian lyhyiksi. Betonivalujen lisääntynyt paksuus on johtanut siihen, että voimassa oleva ohjeistus betonin kosteuspitoisuuden arviointisyvyydelle on sellaisenaan huonosti sovellettavissa.

”Voi tietenkin pohtia, että kun mitataan betonin kosteuksia yhä paksummiksi ja monikerroksisiksi muuttuneista betonirakenteista, miten edustava tulos saadaan suurista laatoista, jos mittaus tehdään vain muutamista kohdista”, Leino sanoo.

Yksi avoin kysymys on kierrätysmateriaalien käyttö muovimattojen valmistuksessa. Kierrätettävien materiaalien pitäisi täyttää rakennusmateriaalien päästöluokitus M1:n tai M2:n vaatimukset. Toisaalta sama vaatimus koskee kierrätysmateriaaleista tehtyjä päällysteitä.

Vantaan kaupunki kielsi muovimattojen käytön uudessa Kanniston koulussa vuonna 2015 ilmenneiden muovimatto-ongelmien jälkeen.

Suurista rakentajista esimerkiksi Skanska ilmoitti vuoden 2017 alussa, että se ei enää käytä muovimattoa omissa kohteissaan. Urakkakohteissa se suositteli muovimaton vaihtamista riskittömämpään tuotteeseen. Myös NCC teki samoin.

Monissa Keski-Euroopan maissa, joissa pohjavedenpinta on korkealla, käytetään muovimaton sijaan keraamista laattaa, koska se sietää kosteutta.