Hauska sattuma yhdisti Parman ja hiihtäjä Krista Pärmäkosken

Lahden MM-kisoissa helmikuussa 2017 Parman markkinointipäällikkö Petri Kähkönen kiinnitti huomionsa siihen, että Pärmäkosken nimen ääkköset eivät enää vanhaan tapaan taipuneet kansainvälisissä yhteyksissä Paermaekoskeksi vaan Parmakoskeksi.

”Ja siitä se ajatus sitten yhteistyölle lähti. MM-kisojen jälkeen keväällä otettiin yhteyttä hiihtäjään, ja elokuun alussa allekirjoitettiin olympiakauden kattava yhteistyösopimus”, Kähkönen kertoo.

Sopimuksen solmimista vahvisti molempien kumppaneiden tietynlainen yhtäläisyys. Maastohiihto ja rakentaminen ovat kestävyyslajeja, joissa suoritus punnitaan huolellisen suunnittelun, valmistautumisen ja konkreettisen tekemisen kautta.

Sponsorointisopimusta päätettäessä oli myös onni, että yrityksen johdosta löytyi urheilumyönteistä mieltä. Parman toimitusjohtaja Jarmo Viljanen on Kähkösen ohella urheilumiehiä.

”Toki tutustuimme Kristan kehityskäyrään, ja se päättäväinen kunnon rakentaminen sopi meidän yrityksen arvojen kanssa. Tästä löysimme yhtymäkohdan yhteistyöllemme”, Kähkönen kertoo.

Kumppanuus tuo yhteishenkeä

Yleisesti Suomessa yritykset sponsoroivat hyvän näkyvyyden tarjoavia joukkuelajeja. Parmalle yksilöurheilijan tukeminen oli parempi vaihtoehto.

”Me toimimme yhdeksällä paikkakunnalla, joten meidän olisi ollut vaikea esimerkiksi valita jääkiekkojoukkuetta, mitä tukea”, toteaa Kähkönen.

Yksilöurheilijan tukeminen tuo heille yhteishenkeä ja parantaa työhyvinvointia.

Krista Pärmäkosken kannustaminen ja hänen menestyksensä seuraaminen sai viime talvena parmalaiset heittämään yläfemmoja kohdatessaan.

”Team #Parmakoski” -yhteistyö on kannustanut Kähkösen mukaan parmalaisia liikkumaan. Viime talvena moni parmalainen intoutui hiihtoladulle.

Kähkönen itse otti Pärmäkoskelta hiihtohaasteen vastaan ja lupautui osallistumaan huhtikuun puolessa välissä Norjassa Geilossa järjestettävään Skarverennet-hiihtomaratoniin. 37 kilometriä pitkän Skarverennetin kisan piti olla Pärmäkosken kauden päätöskisa, jossa hän olisi vielä kohdannut uransa päättävän Marit Björgenin. Yli 12 000 ilmoittautunutta kerännyt hiihtotapahtuma kuitenkin peruttiin huonojen sääolojen vuoksi.

”Kisan peruuntuminen kyllä harmitti. Skarverennet on upeissa maisemissa Norjan vuorilla järjestettävä massatapahtuma, ja siihen tuli harjoiteltuakin jonkun verran”, Kähkönen sanoo vaatimattomasti.

Panostuksena Parmalle merkittävä

Hiihtäjä Krista Pärmäkoskelle rakennusala tuntuu läheiseltä, sillä hänen isänsä on kirvesmies. ”Tulevaisuuden haaveenani on puusepän ammatti”, Pärmäkoski kertoo.

Pärmäkoski sanoo, että urheilijalle on tärkeää pystyä seisomaan kumppaninsa tuotteiden ja arvomaailman takana. ”Parma tuli mukaan taustajoukkoihin juuri oikeaan aikaan, ja se on osaltaan auttanut tekemään unelmistani totta.”

Pärmäkoski ja Kähkönen eivät halua puhua sponsoroinnista, vaan molempia osapuolia hyödyttävästä kumppanuudesta. Tänä päivänä kumppanuudessa ei riitä pelkkä logo urheilijan vaatetuksessa, vaan sen on oltava huomattavasti monipuolisempaa.

Tukisummia ei kerrota julkisuuteen. ”Kunnioitamme sopimusta, jonka mukaan kaikki tukisummat ovat salaisia. Parmalle urheilijan kanssa tehty yhteistyösopimus on ensimmäinen laatuaan ja panostuksena siten merkittävä”, Kähkönen sanoo.

Pärmäkoski on näkynyt Parman kaikissa omissa kanavissa, hiihtäjä on osallistunut muutamiin yhtiön tilaisuuksiin. Lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa Parman blogiin menestyksestään kilpailuissa sekä kannustanut parmalaisia liikkumaan. Myös sidosryhmiä on kannustettu liikkumaan Parman asiakaslehdessä julkaistujen keppijumppaohjeiden myötä.

Kähkösen mukaan on tärkeää, että urheilija jakaa yhteistyöstään tietoa omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Yhdessä luodaan merkityksellistä tarinaa

Kilpaurheilijalle kumppanuus on elintärkeää. ”Kun emme saa Hiihtoliitolta palkkaa, urheilija tarvitsee kumppanuuksia”, Pärmäkoski sanoo.

Kumppanien määrä vaihtelee, mutta Pärmäkoskella niitä on 13.

Kähkönen sanoo, että yhteistyö Pärmäkosken kanssa on ylittänyt odotukset. ”Meillä oli jo alun perin hyvä käsitys siitä, miten Krista toimii. Hänen kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä. Ammattimaisen tekemisen höysteenä on sopivasti huumoria ja pilkettä silmäkulmassa.”

Kevät on sopimusten uudistamisaikaa. Parma ja Pärmäkoski saattoivat omat neuvottelut päätökseen. Yhteistyötä jatketaan vuosille 2018–2020.

”Pitkäaikaisella yhteistyöllä saa rakennettua merkityksellistä, suurta tarinaa, lyhyillä tempauksilla ei.”