Jyväskylän jättihanke sai vihreää valoa

Kyseessä on mittava hankekokonaisuus, joka pitää sisällään uusi monitoimiareenan ja harjoitusjäähallin jäälajeille, 31 000 bruttoneliön Areenakeskuksen, sisäliikuntakeskuksen, voimistelutalon, jalkapallostadionin sekä pysäköintitalon.

Alueelle rakentuvat tilat ovat Uusi monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille: 31 000 brm2, katsomopaikkoja noin 6500 ja tapahtumissa noin 8000

Areenakeskus: 31 000 brm2

Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jossa noin 3000 katsojan MID-areena: 53 000 brm2

Voimistelutalo: 6 000 brm2

Jalkapallostadion, jonka katsomokapasiteetti on noin 5000 katsojaa: 17 000 brm2

Pysäköintitalo: 21 000 brm2

Pysäköintipaikat: 1500 paikkaa

Polkupyöräpysäköinti: 690 paikkaa

Hankkeen budjetti on noin 220-250 miljoonaa euroa, josta lähes 90 on yksityistä rahoitusta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 160 000 bruttoneliömetriä.

Rakentamisen aloittaminen alkuvuodesta 2019 edellyttää valtuuston päätöksen lisäksi investorikonsortio Lehto-Fennian myönteisiä päätöksiä syksyn kuluessa.

Nopeimmillaan Hippos2020 voisi valmistua vuonna 2022. Rakentaminen vaatii hankkeen vaiheistamista, sillä kaikki alueen nykyiset rakennukset uusinta toimistorakennusta lukuun ottamatta puretaan uuden tieltä.

Hippos2020-hankkeen toteutuessa alueen nykyiset liikuntatilat kaksinkertaistuvat ja tilojen käyttö tehostuu.

Tiedotteen mukaan tavoitteena on Pohjoismaissa ainutlaatuinen urheilu-, liikunta ja hyvinvointiosaamisen keskittymä, jonka vetovoiman uskotaan houkuttelevan Hippoksen alueelle 3-5 miljoonaa käyntikertaa vuodessa.