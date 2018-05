Lauttasaaren opettajat kantelivat sisäilmaongelmista oikeusasiamiehelle

Helsinkiläisopettajat ovat tehneet poikkeuksellisen kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle työpaikkansa sisäilmaongelmista.

Kantelun on allekirjoittanut 28 Lauttasaaren Myllykallion koulun opettajaa. Koululaisten vanhemmat ovat erikseen kannelleet samasta asiasta.

Opettajien kantelun mukaan sisäilmaongelmat ovat olleet vuosia kaupungin tiedossa, mutta toimet riittämättömiä. He vaativat, että tutkitaan ovatko asiasta vastuussa olleet kaupungin virkamiehet ja työterveyshuollon toimijat rikkoneet virkavelvollisuuttaan viivyttelemällä.

Opettajat pyytävät myös tutkimaan, onko oikein sanoa, että opettajat eivät saa viestiä koulun sisäilmaan liittyvistä asioista tai puhua lasten vanhemmille sisäilmaan mahdollisesti liittyvistä oireista. He haluavat puuttua sekä oman koulunsa kohdalla että yleisemmin siihen, miten sisäilma-asioista tiedotetaan.

Myllykallion osalta he vaativat, että kaupunki selvittää kattavasti oireilevien oppilaiden ja opettajien terveydentilan, tutkii ja korjaa kaikki mahdollisesti vaurioituneet rakenteet välittömästi ja kieltää työskentelyn terveydelle vaarallisissa tiloissa.

Myllykallion koululta löytyi sädesientä

Lauttasaaressa sijaitsee Helsingin suurin ala-aste. Päärakennuksesta eli Myllykallion koululta on löydetty sädesientä osasta tiloista 2015.

Koululla on tehty korjauksia, mutta opettajat ovat aiemmin kertoneet, että läheskään kaikkia tiloja ei ole korjattu tai edes tutkittu. Koululla oireillaan edellään.

Hiljattain kävi myös ilmi, että esimerkiksi bändikoulu on tänä keväänäkin harjoitellut remontoimattomissa tiloissa, joista sädesientä on aiemmin löytynyt.

Kaupunki on suunnitellut Myllykallion kouluun isoa peruskorjausta vuonna 2020 eli sitten, kun Lauttasaareen on ensin valmistunut toinen koulu. Alueella on paljon lapsia ja nuoria.