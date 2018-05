NCC korjaa R-talon Helsingissä

Hemsö on Ruotsin johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja. Kyseessä on kokonaisvastuu-urakka, jonka arvo on noin 13,5 miljoonaa euroa.

Tiedotteen mukaan rakennus tulee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian käyttöön.

R-taloon tehdään peruskorjaus, johon kuuluu muun muassa julkisivujen ja talotekniikan uusiminen. Suunnitteluvaihe on jo meneillään, ja rakennustöiden odotetaan alkavan erillisellä purkuluvalla jo alkukesästä.

Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2019, jolloin jo useamman vuoden väistötiloissa toimineet opiskelijat pääsevät muuttamaan takaisin tiloihin.

”Korjasimme Puolimatkan nimen alla silloin Sibiksenä tunnetun rakennuksen viimeksi 80-luvun lopussa, joten on kunnia-asia päästä jatkamaan saman rakennuksen kanssa”, NCC:n toimialajohtaja Vesa Ahlroos sanoo.

Osa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian toiminnasta on ollut väliaikaisesti Nervanderinkadulla, koska eduskunta vuokrasi R-talon käyttöönsä Eduskuntatalon peruskorjauksen vuoksi.

Nyt korjattavat tilat ovat olleet viimeksi opetuskäytössä vuonna 2014.