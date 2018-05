Työryhmä esittää Tallinnan tunnelin kehittämiseen hankeyhtiön perustamista

Seuraavana askeleena työryhmä esittää hankkeen kehittämisvaihetta varten perustettavaa toimijaa, esimerkiksi hankeyhtiötä, joka veisi projektia eteenpäin.

Liikenne- ja viestintäministeriö kokosi helmikuussa 2018 työryhmän arvioimaan Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin jatkotutkimusten tarvetta sekä hankkeen laajempia vaikutuksia. Työryhmässä oli edustus Suomen ja Viron liikenne- ja viestintäministeriöistä, sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien edustajat.

Ajatus nyt esitetystä hankeyhtiöstä ei ole täysin uusi. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ennakoitiin helmikuun alussa esittävän tunneliselvityksen julkistamiseminaarissa Tallinnassa hankeyhtiön perustamista. Hän ei sitä kuitenkaan silloin tehnyt.

Yksityinen sektori mukaan

Työryhmä arvioi, että tunnelihankkeen laajuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen sen eteneminen edellyttää uusia, innovatiivisia ratkaisuja etenkin rahoituksen suhteen. Yksityisen sektorin osallistuminen nopeuttaisi hankkeen etenemistä. Tunnelihanketta voitaisiin työryhmän mukaan rahoittaa useasta eri lähteestä.

Peter Westerbackalla on kilpaileva tunnelihanke, johon hän on yrittänyt saada kiinalaisrahoitusta. Jo jonkin aikaa on veikkailtu, että Suomen ja Viron yhteinen tunnelihanke ja Westerbackan hanke liittoutuvat lopulta keskenään.

Työryhmä korostaa, että Suomen ja Viron tulee koordinoida maankäytön suunnittelua tunnelihankkeen toteutumiseksi. Samoin maiden tulisi tehdä yhteistyötä varmistaakseen, että tunneliyhteys sisällytettäisiin EU:n TEN-T-ydinverkkoon, kun sen laajuutta arvioidaan uudelleen vuonna 2023.

Tunnelin rakentaminen edellyttää myös rakennusteknisten innovaatioiden tutkimista ja hyödyntämistä. Näihin perehtyminen olisi keskeistä hankkeen seuraavassa vaiheessa.

Raportti suosittelee, että Suomen ja Viron tulisi vuoden 2018 loppuun mennessä sopia konkreettisemmin maiden sitoutumisesta ja osallistumisesta hankkeeseen. Suomen ja Viron vastuuministeriöt laativatkin vuoden 2018 loppuun mennessä esityksen seuraavista toimenpiteistä.