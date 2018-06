Are toteuttaa talotekniikan Triplan toimistotaloihin

Tiedotteen mukaan kyseessä on Stogen, Feskarin ja Keskikorttelin muodostama toimistokokonaisuus, joka kantaa nimeä Workery.

Kohteen talotekniikka toteutetaan Are Sensus -talotekniikkajärjestelmällä. Sopimuksen arvo on noin 18,5 miljoonaa euroa, ja se on Aren historian suurin kerralla tilattu urakka.

Kolmen toimistorakennuksen muodostama Workery tulee Pasilan Triplaan. Noin 50 000 neliön kokonaisuus valmistuu keväällä 2020.

”Työtiloilta vaaditaan tulevaisuudessa muunneltavuutta ja toiminnallisuutta, jotta ne taipuvat luovan ja tuottavan työn tarpeisiin. Myös talotekniikka täytyy toteuttaa kustannustehokkaasti ja järkevästi niin, että tiloja pystytään muokkaamaan joustavasti ilman isoja ja kalliita muutoksia”, YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen kertoo.

Toimistotalojen talotekniikan lisäksi Are toteuttaa Triplassa pysäköintilaitoksen ja uuden Pasilan joukkoliikenneaseman sähköurakan.

Are vastaa myös Mall of Triplan LVI-urakasta, liiketilojen sähköurakasta sekä tapahtuma-alueen LVIS-urakasta. Tällä hetkellä käynnissä olevien urakoiden yhteisarvo on noin 43 miljoonaa euroa.