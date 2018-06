SRV ryhtyy itse pyörittämään Kalasataman uutta kauppakeskusta

Rakennusyhtiö SRV ryhtyy itse johtamaan Helsingin Kalasatamassa piakkoin avattavan kauppakeskus Redin liiketoimintaa.

SRV on perustanut kauppakeskuksien johtamiseen keskittyvän yhtiön SRV Ream Oy:n, joka on solminut sopimuksen Redin johtamisesta.

Tämä kuvio on Suomessa uusi SRV:lle, joka on toistaiseksi toiminut täällä vain kauppakeskusten rakentajana. Aiemmin kun keskus on valmistunut, se on myyty sijoittajille, jotka ovat usein olleet kansainvälisiä.

Redissä SRV on sekä rakentaja että pääsijoittaja 40 prosentin osuudella. Muut sijoittajat ovat Ilmarinen 30 prosentilla ja OP-ryhmä ja LähiTapiola kumpikin 15 prosentilla.

”Meillä on paljon kokemusta kauppakeskusten johtamisesta Venäjällä”

Venäjällä SRV on viime vuosina sekä rakentanut että ottanut johtaakseen useita kauppakeskuksia. Huhtikuussa Pietarissa sijaitseva kauppakeskus Pearl Plaza palkittiin Venäjän parhaana keskuksena keskikokoisten luokassa.

”Meillä on paljon kokemusta kauppakeskusten kehittämisestä, markkinoinnista, vuokrauksesta ja johtamisesta Venäjällä. Koska tällainen osaaminen on talossa, päätimme hyödyntää sitä nyt Redissä”, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen sanoo.

Redin asiakkuusjohtajana toiminut Pia Svensk on nimitetty Redin johtajaksi. Hän raportoi SRV:n Venäjän maajohtajalle Anders Liljenstolpelle, jolla on pitkä kokemus kauppakeskusjohtamisesta Venäjällä.

Nieminen: Vuokrausaste on kohtuullinen

Kalasataman Redi avaa ovensa asiakkaille syyskuun loppupuolella. Nyt kaksi kuukautta ennen avajaispäivää runsaasta 200 liikehuoneistosta on SRV:n mukaan vuokrattuna yli 70 prosenttia. Lopuista käydään vuokraneuvotteluja.

Tämänhetkinen vuokrausaste ei ole Niemisen mukaan vähän eikä paljon, vaan se on hänestä kohtuullinen ja edennyt suunnitelmien mukaan.

Kauppakeskusten konseptin muuttuminen näkyy Niemisen mukaan vuokraajien kirjon erilaistumisessa. Muodin tarjoajien määrä ei ole enää noussut, koska osa siitä on mennyt nettiin. Sen sijaan tulossa on enemmän ravintoloita ja kahviloita ja erilaisten elämysten ja palvelujen tarjoajia.

Muun muassa Baltian johtava elokuvaketju Cinamon avaa teatterin Rediin. Kauppakeskuksen tavoitteena on yli 12 miljoonaa kävijää ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan.