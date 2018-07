Sipooseen tulee ensimmäinen puukerrostalo

Tiedotteen mukaan As Oy Sipoon Gneissinkulmaan tulee 46 asuntoa.

Kohteelle haetaan rakennuslupaa loppuvuoden aikana ja rakentamisen on arvioitu aloitettavan vuoden 2019 kesän jälkeen.

Gneissinkulman perustajaurakoitsijana toimii Keijo Ullakko Racecon Consulting Oy:stä. Toinen perustajaurakoitsija on Alfamark Oy.

As Oy Sipoon Gneissinkulma on Sipoon ensimmäinen puukerrostalo. Kiinteistön lämmitys on suunniteltu toteutettavaksi osittain aurinkoenergialla. Kohteeseen suunnitellaan myös autopaikat yhteiskäyttösähköautolle.

”Sipoon kunta suhtautuu positiivisesti puurakentamiseen, mutta asemakaavoihin ei ole tulossa pakottavia määräyksiä esimerkiksi rakennusten runkomateriaaleista”, toteaa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, joka toimii myös vt. kehitysjohtajana.