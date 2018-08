ATE toteuttaa puukerrostalon Kirkkonummelle

Kirkkonummen ensimmäinen puukerrostalo nousee Kartanonrantaan osoitteeseen Konsulinkaari 7. Taloon tulee yhteensä 19 asuntoa, joista muutama on varaamatta. Talo valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kohteen runkorakenne on ristiinliimattua puulevyä eli CLT:tä. ATE on jo aloittanut kohteen CLT-asuntomoduulien valmistamisen omalla tehtaallaan Alavudella.

Kuivaketjuun panostetaan

ATE kertoo panostavansa kuivaketjuun. ”Kuivaketjun varmistamiseksi tarvitaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka kattaa tehdasolosuhteet, kuljetuksen, varastoinnin työmaalla sekä moduulien asennuksen”, yhtiön tuotantoinsinööri Visa Latvanen kertoo tiedotteessa.

Lisäksi hän korostaa materiaalihankinnan merkitystä. Puun pitää olla kuivaa, kun siitä tehdään moduuleita. Tehtaalla on myös jatkuva olosuhdetarkkailu, jolla seurataan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

Asuntomoduulit pakataan tehtaalla kosteussuojaan, joka poistetaan vasta, kun moduuli on työmaalla asennettu paikoilleen. Asennusaikainen kuivaketju varmistetaan myös siten, että moduulit asennetaan kuivan kelin aikana ja jokaisen kerroksen jälkeen katto asennetaan paikoilleen suojaamaan moduuleita sateelta.

Perustustyöstä teollista toimintaa

Kohteen maanrakennustöistä vastaa kirkkonummelainen PS-Maanrakennus oy. Perustusurakoitsija on Perustava oy.

”Valitsimme Perustavan toteuttamaan kohteen perustukset, koska yhtiön tavoite on kehittää perustustyöstä yhä enemmän teollista toimintaa ja valmisosaratkaisuja, jolloin pystytään varmistamaan tasainen laatu. Sama tavoite on myös ATElla puurakentamisen osalta. Tulemme myös yhdessä kehittämään puukerrostalojen perustustyötä tulevien hankkeiden eduksi”, rakennuttajakonsultti Keijo Ullakko Racecon Consulting oy:stä sanoo. Ullakko on myös ATEn hallituksen jäsen.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärven mukaan Kirkkonummen kunta ei edellyttänyt kaavassa puurunkoisen talon rakentamista.