Conficap osti aiemmin sisäministeriön käytössä olleen kiinteistön

Osoitteessa Vuorikatu 20 sijaitseva kiinteistö on valmistunut vuonna 1939. Rakennusta on uudistettu useaan otteeseen vuosien varrella. Esimerkiksi vuonna 2006 kiinteistö peruskorjattiin moderniin toimistokäyttöön ja vuonna 2015 se päivitettiin usealle vuokralaiselle sopivaksi kohteeksi. Talon vuokrattava pinta-ala on noin 5 900 neliömetriä.

Rakennuksen vuokralaisena oli pitkään sisäministeriö. Nyt tarjolla on vapaata toimistotilaa eri kokoluokan organisaatioille. Katutason liiketila vuokrataan ravintolalle.

Kohde on ensimmäinen Conficapin hankkima toimistotalo aivan Helsingin ydinkeskustassa. Muutaman minuutin kävelymatkan päässä on niin metroasema, päärautatieasema kuin lukuisia ravintoloita, kahviloita, hotelleja, kauppoja ja kulttuurikohteita.

Conficap syntyi 30.4.2018, kun Toivasten perheyritys Onvest jakautui kahdeksi uudeksi ja toisistaan riippumattomaksi yhtiöksi. Konserni koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta. Conficap omistaa talotekniikkayhtiö Aren, jonka lisäksi yhtiöllä on laajamittaista kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa sekä strategisia noteerattuja osakeomistuksia.