Ennuste: Aloitettavien rakennushankkeiden arvo kasvaa 13 prosenttia vuonna 2018

Raportin mukaan käynnistyvien rakennushankkeiden arvo nousee tänä vuonna 14,3 miljardiin euroon, kun se oli viime vuonna 12,7 miljardia euroa. RPT Docu huomauttaa, että aloitusten todellinen arvo on suurempi kuin raportin arvo osoittaa, mutta eri vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään.

Tietopalveluyhtiö toteaa, että vuonna 2018 alkaneiden hankkeiden määrä on tällä hetkellä hieman pienempi kuin vuonna 2017, mutta koska tänä vuonna on alkanut isompia hankkeita kuin viime vuonna, hankkeiden arvo on nyt selvästi suurempi.

Miljardin arvoinen Boreal Biorefin Kemijärven biojalostamo -hanke vaikuttaa koko Suomen aloitusten arvoon. Ilman tätä hanketta kasvu jää 5 prosentin tasolle 13 prosentin sijasta.

Etenkin asuinkerrostalojen aloitusten arvo kasvaa

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna etenkin asuinkerrostalojen aloitusten arvo kasvaa reippaasti. Kuluvan vuoden kolmosneljänneksellä kerrostaloja aloitetaan koko maassa 1477 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin niiden aloitusten arvo oli 1188 miljoonaa.

Kerrostalojen osalta tietopalveluyhtiö huomauttaa, että asuntojen ennakkomyynnin onnistuminen vaikuttaa merkittävästi aloitusten lopulliseen tasoon.

Myös liike- ja toimistorakennuksien aloitukset kasvavat rajusti eli 242 miljoonasta eurosta 410 miljoonaan. Arvon kasvu vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä perustuu etenkin 200 miljoonan euron arvoiseen Wasa Station -monitoimikorttelin hankkeeseen Vaasassa.

Vastaavasti käynnistyvien terveydenhuollon hankkeiden arvo vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä on selvästi pienempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Nyt aloitusten arvo on 48 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten ne olivat 321 miljoonaa.

Nyt ei ole käynnistynyt yhtään isoa hanketta, kun viime vuonna käynnistyivät isot hankkeet Tampereella ja Mikkelissä. Niiden yhteenlaskettu arvo oli yli 100 miljoonaa euroa. Nyt suurin hanke on Koskelan sairaalan rakennus A:n peruskorjaus, jonka arvo on 9,2 miljoonaa euroa.

Aloitukset kasvavat vahvasti Uudellamaalla ja Pirkanmaalla

Uudellamaalla kolmannella vuosineljänneksellä aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 1,42 miljardia euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Arvon lisäksi myös hankkeiden määrä kasvaa.

Kolmosneljänneksen aloitusten määrä Uudellamaalla on 44 prosenttia koko maan aloituksista. Suurimpia hankkeita maakunnassa ovat muun muassa Soukan, Kivenlahden ja Kaitaan metroasemat Espoossa, Perhelän kaupunkikeskus Järvenpäässä sekä Tanssin talo Helsingissä.

Pirkanmaalla rakentaminen on ollut aktiivista jo usean vuoden ajan. Aloituksissa on havaittavissa edelleen kasvua sekä määrässä että arvossa. Pirkanmaalla heinä-syyskuussa 2018 aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 287 miljoonaa euroa, joka on 55 prosenttia enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017.

Kasvu näyttää perustuvan etenkin asuntotuotannon hankkeisiin. Kolmosneljänneksellä käynnistyviä suurimpia hankkeita ovat As.oy Tetris Nokialla ja As.oy Pohjoisviitta sekä VTS Pikkuniemenkatu 2 Tampereella. Niiden yhteenlaskettu arvo on yli 60 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomessakin kasvu on kovaa

Myös Varsinais-Suomessa kasvu on vahvaa. Maakunnassa kolmannella neljänneksellä aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 251 miljoonaa euroa, joka on 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvon lisäksi myös aloitusten määrä on kasvanut.

Suurimpia heinä-syyskuussa aloitettavia hankkeita ovat Turun yliopiston ja Åbo Academin Kemian talo Turussa (85 miljoonaa euroa), Turun Toriparkki (45 miljoonaa euroa) sekä turkulaiset asunto-osakeyhtiöt Kakolan Keidas I ja Fabriikin Festivo.

Kasvua ei kuitenkaan tapahdu aivan kaikissa maakunnissa. Esimerkiksi Keski-Suomessa kolmannella vuosineljänneksellä aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 91 miljoonaa euroa, joka on 51 prosenttia vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Myös aloitusten määrä laskee.

Suurimpia kuluvan vuoden heinä-syyskuussa aloitettavia hankkeita ovat Jyväskylän Vuokra-Asunnot oy:n Pellonreuna -hanke ja Avain Rakennuttaja oy:n Savulahdenhelmi ja Savukivi As.oy sekä Äänekosken monitoimihalli.

Isot hankkeet heittelevät lukuja pienemmissä maakunnissa

Pienemmissä maakunnissa yksittäiset isot hankkeet vaikuttavat lukuihin suuresti suuntaan jos toiseen. Pohjois-Karjalassa kolmannella neljänneksellä aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 47 miljoonaa euroa, joka on 58 prosenttia vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Aloitusten määrä on nyt suunnilleen ennallaan, mutta niiden arvo on selvästi pienempi.

Lieksan Koli Cultura -keskuksen 40 miljoonan euron hanke yhdessä muutamien asuntotuotantohankkeiden kanssa nosti aloitusten arvoa viime vuonna.

RPT Docu on seurannut rakennusmarkkinoiden ja -projektien kehitystä Suomessa jo 1970-luvulta lähtien. Yhtiö hyödyntää tiedonkeruussaan kattavasti eri kanavia ja tiedotusvälineitä. Pääasiallinen tietolähde ovat puhelinhaastattelut, joita yhtiön 12 henkilön tiimi tekee vuosittain noin 50000. Yhtiön tietokannassa on tällä hetkellä noin 12000 aktiivisen hankkeen tiedot.