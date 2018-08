Halton osti yhdysvaltalaisen sisäilmavalmistajan

Tiedotteen mukaan Halton osti Yhdysvaltojen Kentuckyssa toimivan, ammattikeittiöiden korvaus- ja poistoilmalaitteita valmistavan perheyrityksen, LCSystems Inc.:n, liiketoiminnan ja tuotemallioikeudet. Kaupan arvo on vajaat 4 miljoonaa dollaria.

Yrityksen liiketoiminta siirtyy kaupan myötä osaksi Haltonin ammattikeittiöympäristöihin erikoistunutta Foodservice-liiketoimintaa.

Vuonna 2017 Halton toimitti ammattikeittiöiden sisäilmaratkaisut noin 6000 kohteeseen ympäri maailmaa.

Tiedotteen mukaan Halton on tehnyt viime vuodet järjestelmällistä työtä laajentaakseen ammattikeittiöille suunnattua tarjontaansa huuvaratkaisuista kokonaisvaltaisiin ilmankäsittelyjärjestelmiin.

”LCSystemsin kauppa tukee valittua strategiaamme ja nopeuttaa omien kokonaisrakaisujemme saantia Pohjois-Amerikan markkinoille, jossa tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua alan johtavana teknologiatoimittajana”, Haltonin Foodservice-liiketoiminnasta vastaava johtaja Georges Gaspar sanoo.

Yrityskauppaa edeltää yhtiöiden välinen pitkä yhteistyöhistoria, jonka juuret ulottuvat amerikkalaisen ASHRAE-verkoston (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) puitteissa tehtyyn kehitystyöhön 1990-luvulla. Yhtiöt aloittivat ETL-lisenssoitujen tuotteiden valmistusyhteistyön vuonna 2004.

”Pitkä yhteistyökokemuksemme on osoittautunut hyvin toimivaksi, ja uskon, että tämä yrityskauppa tarjoaa meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia uusien innovatiivisten ja asiakaskeskeisten ratkaisuiden tuottamiseen tälle tärkeälle markkinalle”, Gaspar sanoo.