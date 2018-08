Helsinki on valmis rahoittamaan uutta supermuseota ”suurella summalla”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori – Ehtona toteutuksen kunnianhimoisuus

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori varautuu siihen, että Helsinki osallistuu uuden Arkkitehtuuri- ja Designmuseon rakentamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiistaina selvityksen museoiden yhdistämisestä ja uuden museorakennuksen toteuttamisesta.

”Helsingiltä on tässä asiassa helpompaa saada iso summa kuin pieni summa. Jos museot yhdistämällä luodaan aidosti uudenlainen, kansainvälisesti kiinnostava ja Helsinkiä hyödyttävä hanke, on selvää, että Helsinki on mukana”, Vapaavuori sanoo.

Jos kuitenkin lopputulos on vaatimaton museomuunnelma, sen merkitys Helsingille on vähäinen eikä rahoitusinto ole kummoinen.

”Hankkeesta pitäisi nyt käydä julkista keskustelua”

Vapaavuori tähdentää, että molemmat museot ovat valtion museoita. Sen vuoksi Helsinkiä ei kiinnosta osallistua museon ylläpitokustannuksiin. Seinien rakentaminen on kertainvestointi, johon pormestari voisi kuvitella kaupungin ryhtyvän.

Helsingin kaupunginvaltuustossa museoinvestointi todennäköisesti jakaa mielipiteitä, ja siksi Vapaavuoren kannanotolla on merkitystä.

Hän ei liputa kummankaan selvityksessä mainitun rakennuspaikan puolesta. Raportissa on soviteltu uutta museota joko Etelärantaan tai sitten Hietalahdenrantaan.

”Hankkeesta pitäisi nyt käydä julkista keskustelua eikä sitä edistä, jos pormestari ilmoittaa, mikä on hänelle mieluisin vaihtoehto.”

Ehdotukset ovat suosituksia

Opetusministeriön työryhmän ehdotukset ovat suosituksia. Mahdollisesta museoiden yhdistämisestä ja uuden museon rakentamisesta päätetään erikseen.

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toiminnan uudistamista on suunniteltu kauan.

Maaliskuussa asetettua selvitystyöryhmää johti toimitusjohtaja Tuomas Auvinen. Hankeryhmän muut jäsenet ovat strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs.

Selvityksen mukaan Suomi tarvitsee uuden ja korkeatasoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon. Selvittäjät uskovat, että museokokonaisuuden kehittämiselle on vahva pohja Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokoelmissa. Myös aihepiirin kysyntään uskotaan.

Nykyiset museot ovat liian pitkään joutuneet sopeutumaan tiloihin, joita ei ole tehty museokäyttöön. Lisäksi suomalaisen arkkitehtuurin esittelyssä museorakennuksella itsellään on tärkeä asema, selvityksessä kirjoitetaan.