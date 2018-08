Lapti rakentaa 205 asuntoa Tikkurilaan

Vantaan Tikkurilan Center nousee Tikkuraitin varrelle Prisman viereen. Tontilla olleen asuin- ja liikerakennuksen purkutyöt saatetaan päätökseen elokuun aikana. Asuinkorttelin rakentaminen käynnistyy syyskuussa, ja se valmistuu vuoden 2020 aikana.

Korttelin liiketilat tulevat katutasoon kävelykatuna toimivan Tikkuraitin varrelle. Pysäköinti on pääosin järjestetty pihakannen alle rakennettavaan autohalliin.

”Olemme saaneet Vantaan Tikkurilan Centerin markkinointivaiheessa mukavasti huoneistojen ennakkovarauksia. Se on hyvin suosittu monipuolisen asuntotarjonnan ja hyvin kulkuyhteyksien vuoksi. Rakentamisen aloituksesta on tehty rakentamispäätös, ja rakennuslupa on saanut lainvoiman heinäkuun lopussa”, Laptin aluejohtaja Antti Pekkarinen kertoo.