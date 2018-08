Ramirent teki kaksi johtajanimitystä

Ramirentin Ruotsin ja Tanskan segmenteistä tällä hetkellä vastaava Jonas Söderkvist on nimitetty konsernin liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 1.9.2018 alkaen. Tehtävä on uusi, ja Söderkvistin vastuulle tulevat konsernin strategia, yrityskaupat ja -järjestelyt, uuden liiketoiminnan kehitys, IT ja digitalisaatio.

Ramirentin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 toiminut Erik Bengtsson on nimitetty Ruotsin ja Tanskan segmenteistä sekä konsernin kalustosta ja hankinnoista vastaavaksi johtajaksi 1.9.2018 alkaen. Nimityksen johdosta hän jättää hallituksen jäsenyyden elokuun 2018 lopussa. Bengtsson on työskennellyt aiemmin useissa johtotehtävissä Cramo-konsernissa vuosina 2005-2015, viimeksi Skandinavian markkinoista vastaavana johtajana.

”Jonas Söderkvist on kääntänyt Ramirentin liiketoiminnan vahvaan tuloskasvuun Ruotsissa ja Tanskassa. Erik Bengtssonilla on runsaasti konevuokrausalan kokemusta sekä hyvin asiakas- ja ihmislähtöinen työskentelytapa”, Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka sanoo.

Nykyinen konsernin kalustosta ja hankinnoista vastaava johtaja Dino Leistenschneider raportoi jatkossa Erik Bengtssonille ja jatkaa konsernin kaluston ja hankintojen johtotehtävissä.

Ramirentin johtoryhmä 1.9.2018 alkaen: