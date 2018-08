Tässä ovat Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen uudet hinnat – Vuokrat jopa 40 prosenttia vapaita markkinoita halvempia

Pelätyn uuden vuokrantasauksen aiheuttamat korotukset ovat jäämässä vähäisiksi Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiön Hekan yli 48 000 vuokra-asunnossa. Vuokrat nousevat keskimäärin 0,67 prosenttia ensi vuoden alusta, jos yhtiön hallitus hyväksyy tasausesityksen lokakuun alussa.

Vuokra on nousemassa lähes puolessa Hekan vuokrataloista mutta laskee melkein yhtä monessa vuokratalossa. Vuokra pysyy ennallaan 30 kohteessa, jossa on yksi tai useampia vuokrataloja.

Ensimmäistä kertaa vuokrat voivat laskea kymmeniä senttejä neliöltä, jopa lähes 80 senttiä, kuten Kukkaniityntie 25:ssa Myllypurossa. Alennus määräytyy asuntojen käyttöarvon mukaan eli jos varustetaso on vain tyydyttävä eikä sijaintikaan ole parhaasta päästä.

Suurimmat korotukset korjattujen talojen asukkaille

Suurimpia korotuksia taas on tiedossa äskettäin peruskorjattujen talojen asukkaille.

Myllypuron Myllymatkantie 6:n vuokralaisille on tulossa yli 1,3 euroa neliöltä korotusta, koska täydellinen peruskorjaus valmistuu tämän vuoden lopulla. Silti neliövuokra jää vain 10,65 euroon. Myllypuron alueella markkinavuokra on 18,3 euroa neliöltä eli asukkaiden vuokrasäästö on yli 40 prosenttia.

Myös Haagassa Hekan vuokralaiset maksavat puolueettoman KTI Kiinteistötieto oy:n selvityksen mukaan yli 40 prosenttia halvempaa neliövuokraa verrattuna esimerkiksi asuntosijoitus- ja pörssiyhtiöiden perimiin vuokriin. Lähes yhtä suuret erot löytyvät Kumpulasta, Roihuvuoresta, Herttoniemen Siilitieltä, Vallilasta, Maunulasta, Puotilasta sekä kantakaupungista.

Hekan vuokrataso on myös selvästi alempi kuin Saton vastaavissa arava-asunnoissa, joissa keskivuokra on noin 18,2 euroa neliöltä. Ero on pienempi Setlementtiasuntojen vuokrataloissa, joissa neliövuokra vaihtelee 13,45 eurosta Jätkäsaaren 17,8 euroon.

Korkein vuokran pudotus yli seitsemän prosenttia

Laskelmien mukaan korkein vuokran pudotus on hiukan yli seitsemän prosenttia, koska asuntojen käyttöarvo on vain tyydyttävä.

”Lisäksi vuokralaisista seitsemällä prosentilla vuokra pysyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänäkin vuonna”, toteaa Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.

Vuosaaressa, Laajasalossa, Vesalassa, Suutarilassa, Malmilla, Malminkartanossa, Pihlajistossa, Kontulassa ja Kannelmäessä keskimääräinen neliövuokra ei juuri nouse.

Vuokraremonttia Hekassa on valmisteltu toista vuotta

Heka päätti uudistaa vuokra­tasauksensa periaatteet sen jälkeen, kun yhtiö vuodenvaiheessa sulautti 21 alueellista yhtiötään viiteen alueyhtiöön. ”Tätä ennen oli 21 erilaista tapaa laskea vuokrantasaukset, ja se oli sekavaa eikä Hekan hallinnassa,” Närö kertoo.

Aiemmin alueellinen yhtiö saattoi tasata neliövuokrat kaikkien vuokratalojensa kesken. Upouuden talon asunnoissa asuvat maksoivat saman periaatteen mukaan vuokraa kuin peruskorjausta odottavan talon asukkaat. Hoitokulut saatettiin jakaa talokohtaisesti eli vanhoissa energiasyöpöissä taloissa perittiin kalliita vuokria.

Laskelmien mukaan korkein vuokran pudotus on hiukan yli seitsemän prosenttia, koska asuntojen käyttöarvo on vain tyydyttävä.

Vuokraremonttia Hekassa on valmisteltu toista vuotta. Mukana on ollut alan asiantuntijoita mutta myös kolme asukkaiden edustajaa. Talot on pisteytetty käyttöarvon mukaan. Jos kunto on hyvä, talossa hissi ja laadukkaat yhteistilat, kuten kattosauna, pisteitä kertyy.

”Joka ikinen talo on käyty läpi”, Närö vakuuttaa. Valmistelijat ja asukkaiden edustajat kiersivät viime kesänä kaikki 500 kohdetta eli taloja ja taloryhmiä, jotta pisteytys olisi yhdenmukainen eri puolilla kaupunkia.

Heka on esitellyt uudistusta pariin kertaan myös Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (Ara), joka myöntää valtion takauksen ja korkotuen vuokrataloyhtiöille. Aran mielestä malli on sopiva. Hekan hallitus hyväksyi sen vuosi sitten.

Myös sijainti otetaan pisteytyksessä huomioon. ”Vuokratalojen sijaintia verrataan kunkin Hekan alueyhtiön sisällä. Pisteitä tulee siitä, onko paikka juna- tai metroaseman läheisyydessä ja ovatko palvelut helposti saatavilla”, Närö kuvaa.