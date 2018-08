Tullipolitiikka heittelee teräksen hintaa yhä rajummin – ”Rakentajien on hyvä herätä tähän”

Moni yritys uumoilee seuraavaa hintatarkistusta heti kesän jälkeen. Tämä on edessä myös betonirakenteiden liitososia ja liittorakenteita valmistavalla Peikko Groupilla. Toimitusjohtaja, yrittäjä Topi Paanasen mukaan yritys on nostanut tuotteidensa hintoja useampaan otteeseen.

”Asiakkaat tietysti kiljuvat riemusta. Ymmärrettäväähän se on. Mutta pakko on toimia, esimerkiksi heinäkuun aikana eräs konsernimme harjaterästoimittaja on nostanut hintojaan jo yli 20 euroa tonnilta”, Paananen selvittää.

Esimerkiksi harjateräksen hinta on noussut ensimmäisen puolen vuoden aikana noin kymmenen prosenttia.

Syitä teräksen hinnannousuun Teräksen hinnannousua ovat ajaneet monet tekijät. Esimerkiksi Kiina pyrkii vahvistamaan talouttaan muun muassa infrastruktuuri-investoinneilla samaan aikaan, kun kauppasuhteet Yhdysvaltoihin ovat kiristyneet presidentti Donald Trumpin politiikan vuoksi.

Lisäksi Kiina on ryhtynyt sulkemaan vanhan teknologian terästehtaitaan, koska se haluaa tilalle uusia ympäristöystävällisempiä tuotantolaitoksia. Sulkemiset vaikuttavat suoraan kapasiteettiin.

Kiinalla on ollut iso merkitys hintatason määräytymisessä, koska maa valmistaa ja käyttää puolet maailman teräksestä.

Teräksen kysyntä on kasvussa ympäri maailman, eikä siihen tulleilla näytä olevan vaikutusta. Yhdysvaltojen asettamat terästullit siirrettiin vain suoraan hintoihin.

Myös terästuotteiden valmistaja Pintoksen toimitusjohtaja ja yrittäjä Tuomas Pere uskoo, että yritys joutuu nostamaan tuotteidensa hintoja elo-syyskuussa. Hänkin uumoilee, että teräksen hinta kallistuu taas.

”Olemme pyrkineet muuttamaan hintojamme maltillisesti tämä vuonna, mutta nyt meidän on pakko reagoida.”

Hänestä Suomessa rakennus- ja betoniteräksen hinta on maltillisella tasolla verrattuna esimerkiksi kiivaan rakentamisen Puolaan. Siksi katteet ovat tippuneet.

Melkoista siksakkia

Paanasen mukaan teräksen hinta on mennyt viime aikoina melkoista siksakkia, mikä tekee ennustettavuudesta hankalaa. Asiakkaille tilanne on kiusallinen, kun tuotteiden hinnoittelu muuttuu. Se vaikuttaa rakennushankkeen kokokonaiskustannuksiin.

”Uskon, että siksakki vain kiihtyy ja pahentaa markkinoiden epävarmuutta. Aikaisemmin hinnan heilunta on ollut kysyntälähtöistä, nyt se on tullipolitiikasta lähtevää. Rakentajienkin on hyvä herätä tähän.”

Peikko tuo teräksensä pääasiassa Euroopasta. Terästoimittajakanta ”elää koko ajan”, Paananen kertoo.

Hän moittii EU:n tullipolitiikkaa, sillä se vähentää kilpailua alueella ja lisää terästehtaiden spekulointimahdollisuuksia.

”Emme pysty nopeisiin toimiin toimittajien suhteen, koska kätemme ovat sidotut.”

Paananen myös varoittaa kauppasuhteiden kiristymisen tuomasta epävarmuudesta, mikä näkyy jo euroalueella investointihalukkuudessa. Rakennushankkeita on vähintäänkin lykätty, joitain jopa peruttu.

”Terästehtaat pyörivät täysillä”

Pintos ostaa teräksensä Euroopasta ja ulkopuolelta. Tuomas Pere kuvaa toimittajaverkostoa hyväksi. Tyypillisesti tällä hetkellä toimitussopimukset ovat tilauskohtaisia eikä pitkiä sopimuksia ole.

”Terästehtaat pyörivät täysillä ja myyvät jo syksyä pitkälle. Meille on tärkeää varmistaa raaka-aineen saanti, jotta pystymme itse toimittamaan tuotteemme. Kesällä havaitsimme, että kaikki eivät siihen pysty.”

”Aikaisemmin hinnan heilunta on ollut kysyntälähtöistä, nyt se on tullipolitiikasta lähtevää.”

Talvella ja keväällä Suomeen tuli eriä betoniterästuotteita, joita Peren mukaan perusteettomasti myytiin selvästi alle länsimaisen hinnan. Hänestä suojatullit estävät tällaisten lähetysten pääsyn Eurooppaan.

”Oikea hintataso tulee nyt paremmin esille, koska EU:n Safeguard pyrkii estämään polkumyynnin. Kyseessä ovat kuitenkin toistaiseksi määräaikaiset suojatullit.”

Pere arvioi, että teräksen kysyntä jatkuu hyvänä syksylläkin. Vielä ei kolkutella kymmenen vuoden takaisia hirmulukemia.

Nikkelillä iso rooli

Iso tekijä ruostumattoman teräksen hinnan muodostuksessa on nikkeli, joka muodostaa hinnasta puolet. Sen hinta on vuodessa noussut 40 prosenttia, joten ruostumaton teräs on kallistunut peräti 20 prosenttia.

Siksi ruostumattomasta teräksestä rakenneputkia valmistava Stalatube on toimitusjohtaja, yrittäjä Jukka Nummen mukaan joutunut nostamaan tuotteidensa hintoja.

”Asiakkaat ovat ottaneet korotukset tyynesti vastaan. Nikkeli on noteerattu Lontoon metallipörssissä, joten perusteet ovat yksiselitteiset.”

EU:n suojatullit eivät ole Nummen mukaan vielä teräksen hintaan vaikuttaneet. Vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä tähtäimellä.

”Mielestäni EU:n tullit olivat tarpeellinen vastaus Trumpin toimiin. Euroopasta ei voi tulla halvan teräksen kaatopaikka. Emme voi kääntää toista poskea.”

Jos Euroopan talouden kehitys jatkuu nykyisellään hyvänä, Nummi uskoo alueen terästeollisuuden korottavan hintojaan edelleen. Stalatube tuskin kuitenkaan lähtee tekemään muutoksia toimittajaverkostoonsa. Yrityksellä on 4–5 toimittajaa pääasiassa Euroopassa.

”Teemme sopimukset vuositasolla ja tavoittelemme tiettyä volyymia toimittajaa kohden.”