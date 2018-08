”Voimme lievittää asuntopulaa” – Berliinissä rakennetaan pientaloja toimisto- ja parkkitalojen katoille

Berliiniläisessä pientalohankkeessa suuntaudutaan yläilmoihin ja haetaan uutta rakennus- ja asuintilaa olemassa olevien rakennusten kattojen päältä.

24,5 neliön Cabin Spacey -kattokajuutoilla halutaan tarjota maksettavissa olevia asuntoja, jotka silti täyttävät unelmia keskusta-asumisesta komeine näkymineen ja hyvine yhteyksineen.

Kyseessä on markkinarako, jonka täyttäminen tukee myös kaupungin asuntopolitiikkaa eli asuntokannan lisäämistä rakentamista tiivistämällä. Asuntoja rakennetaan riittävän kantavien, lähinnä teollisuus- ja varastohallien sekä toimisto- ja parkkitalojen päälle.

Tiny House -ilmiö puhuttaa Saksassa Tiny House -liike on tullut Saksaankin. Asuintiloiksi tarkoitetuista todella pienistä pientaloista on alettu keskustella sinkkuilmiön ja kaupunkien asuntopulan yhteydessä. Kun asumistila on koko maassa kasvanut 45 neliöön henkeä kohden, niin suurkaupungeissa kehitys on kääntynyt toiseen suuntaan. Berliinissä Tiny House University -yhdistyksen perustaneen arkkitehdin Van Bo Le Menzelin hanke Tiny 100 herätti huomiota vain parkkipaikan kokoisella eli 6,4 neliön ratkaisullaan. Se oli tarkoitettu vuokrattavaksi opiskelijoille 100 eurolla kuussa. Ideaan tosin kuului näiden asuntojen sijoittuminen suurempaan kompleksiin yhteistiloineen. Saksassa on viitattu virikkeenä amerikkalaiseen 1990-luvulla käynnistyneeseen Tiny House -liikkeeseen. Saksalaiset olosuhteet edellyttävät kuitenkin toisenlaisia ratkaisuja. Pientalolle on löydettävä kiinteä paikka tiettyine varustuksineen ja lupineen. Pyörillä liikuteltavaa mökkiä ei saa Saksassa parkkeerata kahta viikkoa pidemmäksi ajaksi julkisille paikoille – leirintäaluetta lukuun ottamatta.

”Voimme tällä tavoin lievittää asuntopulaa, mutta vain pieneltä osin”, arkkitehti Simon Becker myöntää.

Saksassa on otettu jo ullakkotiloja määrätietoisesti asuinkäyttöön. Myös katoille rakennettavien pientalojen tuomaa lisätilaa asumiseen on pidetty nyt niin ikään tervetulleena. Berliinin rakennussenaattori on arvioinut jo pari vuotta sitten kattoasuntojen täkäläiseksi potentiaaliseksi rakennuskannaksi 50000 yksikköä.

Ekoa ja digiä

Ensimmäisiä kattopientalohankkeita lähtivät ideoimaan vastavalmistuneet arkkitehdit Simon Becker ja Andreas Rauch vuonna 2015. Hankkeen toteuttamiseksi he perustivat start-up-yrityksen Cabin Spaceyn, jonka ensimmäinen sarjatuotantoon valmis prototyyppi saatiin esittelyyn tänä vuonna heinäkuun lopulla.

Cabin Spacey muistuttaa suomalaista rantamökkiä, jossa puulämmityksen korvaa lattialämmitys ja saunan tilalla on kattoikkunallinen kylpyhuone. Sen ja keittotasolla varustetun olohuoneen välissä on portaat sänkytilaan, jonka alle mahtuu talotekniikan huoltomoduuli. Katolla on aurinkopaneeleita oman sähkön tuottamiseksi.

”Tilat ovat painautuneet mieleeni viimeistä senttimetriä myöten”, Becker kuvailee pientaloa, johon hän haki vertailutietoja noin 150 eurooppalaisesta pientalohankkeesta.

Tässä tapauksessa korostuu kodikkuus ja ekologiset puurakenteet männystä ja pyökistä, mutta myös modernit digitaaliset tekniikat, kuten älyovi ja eteisen peilin älykodin käyttöliittymä.

Yhdelle tai kahdelle

Kattotiloja tarjotaan nyt yhden hengen tai pariskunnan asuttaviksi, joko omistusasuntoina, vuokralle tai yhteiskäyttöön.

Cabin Spaceyn prototyypin valmistuskustannukset olivat 130000 euroa, mutta tavoitteena on saada kajuutan myyntihinta sarjatuotannossa kuljetuksineen, nostoineen ja asennuksineen jäämään alle 100000 euron. Hinta ei ole erilaisten pientalohankkeiden alhaisimpia, mutta Becker korostaa kattokajuutan rakenteiden ja varustuksen korkeaa laatua.

Lisää harteita tarvitaan

Nuoret yrittäjät eivät alun alkaenkaan ajatelleet tekevänsä kaikkea itse, vaan he lähtivät heti hakemaan luotettavia rakennusalan kumppaneita toimittajikseen.

Kajuutan ulkokuoren, jonka pituus on 10,1, leveys 3,46 ja korkeus 3,73 metriä, toimittaja on moduulirakentamiseen erikoistunut Variohome, joka vastaa myös rakennuksen muiden osien kokoonpanosta.

Toisaalta koko hankkeen vetäminen on osoittautunut suunniteltua työläämmäksi ja hitaammaksi ja vaatinut leveämpiä hartioita. Nyt yrityksen johtoon on otettu mukaan myös rahoitusasiantuntija ja kaupan ammattilainen. Lisäksi osakkaiksi on tullut mukaan kaksi omia rakennuksia hallinnoivaa rakennusyritystä.

”Satsaamme sinne, missä tilaa on vähän ja sen hyödyntäminen vaikeaa, varsinkin perinteiselle rakennusteollisuudelle. Generoimme näin uskomattoman paljon uutta arvoa”, Becker sanoo.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, ensimmäinen 13 tonnin pientalopaketti päästään nostamaan berliiniläiselle katolle joulukuun alussa.