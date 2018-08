Yle: Ympäristöministeriö haluaa rakennusten ”tuoteselosteen”

Rakennuksissa käytettyjen eri materiaalien lukumäärät ja kokonaispitoisuudet halutaan saada yleiseen tietoon nykyistä selvästi laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Ympäristöministeriö käynnistää asiaa koskevan tiedonkeruuhankkeen lähiviikkoina.

Ongelmana on, että nykyisin yksittäisen rakennuksen sisältämistä materiaaleista ja niiden määristä on saatavilla tietoa turhan ylimalkaisesti. ”Nykyään rakennusluvassa pitää ilmoittaa, mistä materiaalista rakennuksen runko on tehty – vaikkapa puusta – ja mitä sen julkisivu on – vaikkapa tiiliverhousta – mutta tähän se suunnilleen sitten jääkin. Siellä on yleensä noin kymmenkunta materiaaliluokkaa, ja tiedot ovat varsin puutteelliset”, ympäristöministeriön arkkitehti Matti Kuittinen sanoo.