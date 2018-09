Honkarakenne toimittaa lomakylän Japaniin

Kesällä 2019 avautuvaan kylpylähotelliin kuuluu kylpyläpäärakennuksessa lisäksi 15 kuuden hengen hirsihuvilaa. Karuizawa Asama Prince Hotellin toiminta perustuu jäsenyyksien myymiselle.

Hotellin arkkitehtuuri edustaa modernia tyyliä. Hotellin hirsirakennuksissa on hyödynnetty painumatonta Honka Fusion -hirttä, joka mahdollistaa linjakkaan designin lisäksi muun muassa suuret näyttävät ikkunapinnat.

Hotellin hirret on toimitettu paikan päälle Suomesta, missä ne on tarkasti valikoitu ja käsitelty juuri tätä rakennusprojektia varten.

Prince Hotels on hotelliketju, jolla on 42 hotellia Japanissa ja 7 muualla maailmassa. Honkarakenne on aiemmin toimittanut Prince Hotels -ketjulle 20 huvilan ja päärakennuksen kokonaisuuden toisaalle Karuizawaan.

Karuizawan hiihtokeskuskaupunki sijaitsee noin tunnin junamatkan päässä Tokiosta ja houkuttelee matkailijoita hiihto- ja ulkoilumahdollisuuksilla sekä vesiputouksilla ja kuumilla lähteillä.

Hotellin idea perustuu uudenlaiselle luksuspalvelukonseptille, jossa kylpylähotellin kaikki palvelut ovat jäsenten vapaassa käytössä koko hotellissa oleskelun ajan. Hotellilla tulee olemaan kylpylän lisäksi muun muassa paljon ulkoliikuntamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi golf-kenttä, laskettelurinne ja patikointipolkuja. Lisäksi hotelliin on suunnitteilla ostoskeskus, kauneussalonki, kuumia kylpyjä ja tasokas ravintola.