Siscon lähes sadan asunnon kohde valmistumassa Vantaalla

Puolentoista kilometrin päähän Tikkurilan keskustasta valmistuu noin 19 miljoonan euron arvoinen As.oy Gammelkullantanhua. Kohteen pinta-ala on yhteensä 4324 huoneistoneliömetriä. Luhti- ja paritaloista muodostuvan kohteen jokaisessa huoneistossa on joko terassi tai tilava parveke. Kohteessa on 30 neliön yksiöitä, 52 neliön kolmioita ja 77 neliön neljän huoneen huoneistoja. Huoneistojen keskihinta alle 4350 euroa.

Kohde sijaitsee joelle viettävällä vanhan kulttuurimaiseman rinnetontilla. Joen puolelta löytyy virkistysaluetta ja ulkoilutie. ”Tällaisia idyllisiä paikkoja ei enää juuri löydy läheltä suuria keskuksia. Rauhallinen maisema lähellä kasvukeskusta on harvinainen yhdistelmä”, Siscon toimitusjohtaja Tero Salo toteaa tiedotteessa.

Vantaan kaupunki kaavoitti alueen Siscon projektia varten. ”Olemme olleet kaavoituksessa mukana alusta alkaen. Kaavoitukseen ja rakennuslupavaiheeseen kului yhteensä reilut 3,5 vuotta. Vanha kulttuurimaisema oli tärkeää ottaa huomioon, ja sen asian käsittelyyn kului melko paljon aikaa. Rakennusvaihe sujui kuitenkin nopeasti, ja olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen.”

Talot on rakennettu Siscon tehtaalla Vantaan Hakkilassa kertopuisista moduuleista ja elementeistä, jotka on kuljetettu kosteudelta ja säältä suojattuna rakennuspaikalle. Tosin tässä tapauksessa kohde sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Hakkilan tehtaalta. Kaikki talojen rakenteet anturasta ylöspäin ovat tehdasvalmisteisia.

Talojen seinät on rakennettu ilman muovia, sillä talojen pääasiallisena materiaalina on kosteussulkuna toimiva kotimainen kertopuu. Talot ovat energiatehokkaita, ja yhtiössä on myös sähköenergiaa tuottavia aurinkopaneeleita.