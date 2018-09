Skanska laajentaa Technopoliksen kampusta Tampereella

Toinen vaihe koostuu kahdeksankerroksisesta tornista, jonka koko on noin 12700 bruttoneliömetriä. Torniin tulee lisäksi kaksi kellarikerrosta, joihin sijoitetaan pysäköintihalli. Rakennustyöt käynnistyvät syyskuun alussa, ja tornin rakentaminen saadaan päätökseen kesällä 2020.

Technopolis Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe on parhaillaan rakenteilla Peltokadun varrella. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu kaksi tornia, joiden yhteenlaskettu koko on yli 21100 bruttoneliömetriä. Toiseen torniin tulee kahdeksan kerrosta ja toiseen kymmenen. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät maaliskuun alussa 2018 ja valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Skanska rakentaa myös Asemakeskuksen ensimmäistä vaihetta.

Asemakeskuksen kampukselle tulee näyttävä aula, lounge ja ravintola, jonka konseptin on suunnitellut Sisustusarkkitehtitoimisto Dsign Vertti Kivi & Co. Ensimmäisen vaiheen tornien toisessa kerroksessa on runsaasti pientoimistotilaa sekä kaikille vuokralaisille yhteinen kesäterassi. Kerroksiin 3–10 sijoittuvat tavalliset toimistotilat ja ullakkokerroksiin VIP-tilat ja saunaosasto. Kellarikerroksissa sijaitsevat esimerkiksi pysäköintihalli ja pyörävarastot. Toimistokokonaisuuden rakennusten sisääntuloaulasta toiseen pääsee sisäkulkuyhteyden kautta.

Technopolis Asemakeskuksesta tulee moderni monitilatoimisto. Hankkeelle haetaan kultatason Leed-ympäristösertifikaattia.