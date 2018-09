Stark laajensi toimintaansa konevuokraukseen

Turun Skanssin Stark-myymälässä sijaitsevassa vuokraamossa on runsas valikoima, joka palvelee Turun seudun rakennusliikkeitä ja samalla kaikkia Starkin asiakkaita. Konevuokraamossa ammattilaisia ja kuluttajia palvelevat myyjät, joilla on useiden vuosien kokemus vuokraustoiminnassa.

”Turun Skanssin myymälän valikoimasta löytyy nyt noin 200 tuotetta, myös niin sanottua raskasta kalustoa: betonointi-, pumppu-, nosto- ja siirtokalustoa sekä poraus- ja piikkauskoneita, sirkkeleitä, sahoja ja leikkureita, alumiinitelineitä ja nostimia”, sanoo kehitysjohtaja Lasse Kalmi, joka vastaa vuokrausliiketoiminnan kehittämisestä koko Stark-ketjussa.

”Konevuokraustoiminnan yhdistäminen rautakauppaan on Euroopassa yleistä”, toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo Starkin tiedotteessa.

”Esimerkiksi Tanskassa konevuokraustoimintaa on ollut jo kolmekymmentä vuotta. Suomessa Stark on ensimmäinen oman, laajamittaisen, palvelevan vuokraustoiminnan aloittaja. Näemme, että Suomessa on nyt hyvä hetki lähteä viemään eteenpäin tätä rautakaupan yhteydessä toimivaa palvelua ja näin myös edesauttaa ja sujuvoittaa asiakkaittemme liiketoimintaa.”