YIT aikoo tuoda omia työntekijöitään Slovakiasta Suomeen – Smartti kulkee toiseen suuntaan

”He (pääkonttori) kysyivät meiltä, olisiko teillä vapaata työvoimaa. Vastasimme, että ei ole. Mutta halusimme luoda järjestelmän työvoiman kierrättämiseksi Suomessa. Kaikki osapuolet hyötyvät tästä”, YIT Slovakian toimitusjohtaja Milan Murcko kertoo Rakennuslehdelle.

Hän arvioi, että työvoiman kierrätys voisi alkaa noin puolen vuoden sisällä.

YIT Slovakian näkökulmasta työvoiman kierrättämiselle on useita syitä.

”Yksi on, että he oppivat rakentamista esivalmisteista Suomessa. Toinen on, että he oppivat työturvallisuutta paremmin kuin täällä.”

Yllättäen kolmas syy löytyy Slovakian kovasta työvoimapulasta, jonka takana on vuosia jatkunut talouskasvu. Voisi kuvitella, että työvoiman kierrätys Suomessa vain pahentaa tilannetta YIT Slovakian kannalta.

”Päinvastoin, houkuttelemme hyviä työntekijöitä kilpailijoiltamme, koska he saavat mahdollisuuden työskennellä puoli vuotta Suomessa ja ansaita enemmän kuin täällä.”

Eivät rakennusalan palkat kaikissa työtehtävissä ole surkeita Bratislavassakaan, mihin YIT:n toiminta keskittyy Slovakiassa. Murcko kertoo, että projektipäälliköt tienaavat 3000–5000 euroa kuussa, mutta YIT:llä heidän ansionsa jäävät huipputason alle, noin 3500 euroon. Juuri projektipäälliköistä on huutava pula. Työmaapäällikkö tienaa Murckon mukaan noin 2000 euroa kuussa, työnjohtaja keskimäärin 1500 euroa ja hyvä rakennustyömies 6,50–7 euroa tunnilta.

Smarttia esivalmistusta

Esivalmistus on Slovakiassa huomattavasti vähäisempää kuin Suomessa.

”Nykyinen markkinoiden käytäntö on rakentaa paikalla. Meillä oli täällä vahva esivalmisteiden tuotanto kommunismin aikoihin, mutta se käytännössä lopetettiin huonon laadun vuoksi”, Murcko sanoo.

Nykyisin YIT käyttää Slovakiassa esivalmisteina vain parvekkeita, portaita ja hissikuiluja. YIT aikoo kuitenkin viedä Smartti-konseptinsa myös Bratislavaan, mikä merkitsee samalla esivalmistuksen selvää lisääntymistä. Murcko arvioi, että ensimmäinen Smartti-projekti voisi käynnistyä jo ensi vuonna.

”Valmistelemme ensimmäistä Smartti-projektia, ja se tuotetaan esivalmisteista. Ei ole vielä varmaa, tuleeko siitä 100-prosenttisesti esivalmistettu, mutta joka tapauksessa esivalmistuksen asteesta tulee melko korkea. Uskomme, että esivalmistus ja moduulitalot on oikea toimintatapa, koska meillä ei ole tarpeeksi työvoimaa.”

”Meille on jo valmistettu esivalmistettuja kylpyhuonemoduuleita, mutta emme käytä niitä vielä. Smartissa tulemme kuitenkin käyttämään esivalmistettuja kylpyhuonemoduuleita.”

Koska kommunismin aikoihin maassa rakennettiin paljon taloja esivalmisteista eikä niiden laatu ollut hyvä, ihmisten suhtautuminen esivalmistamiseen on negatiivinen.

”Esivalmistuksen imago ei ole hyvä, mutta uskon, että markkinajohtajien työ on muuttaa ihmisten asenteita. Tietenkin esivalmistus 1970–1990-luvuilla on eri asia kuin nykypäivänä. Laatu on nyt ehdottomasti parempi.”

Esivalmistuksella on Murckon mukaan tarkoitus myös lyhentää rakentamisaikaa. Tällä hetkellä YIT Slovakian normaali rakennusaika 100 asunnon projektissa on noin 18 kuukautta.

Perheistä vakautta

Työvoimapulan ohella vahvalla talouskasvulla on toki myös positiivisia vaikutuksia, kuten vahva kysyntä asunnoille.

”Asuntojen kysyntä on todella kovaa, ja sen ansiosta myyntimme sujuu tällä hetkellä hyvin. Tarjonta on jäljessä kysyntää, minkä vuoksi hinnat nousevat noin 5–7 prosenttia vuodessa. Kun työmarkkinatilanteen takia palkat nousevat suunnilleen samaan tahtiin, kuluttajien asunnonostokykykin pysyy samalla tasolla”, Murcko toteaa.

Tällä hetkellä kaikki YIT Slovakian asunnot menevät kuluttajille ja ovat pääasiassa perheasuntoja, koska perheet ovat Murckon mukaan vakain markkinasegmentti.

”Neuvottelemme ja kehitämme parhaillaan useita konsepteja vuokramarkkinoille. Uskomme, että tämä strategia tasapainottaa tarjontaamme ja tekee meistä vastustuskykyisempiä kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluille. Lisäksi se parantaa talouttamme.”

Onnea tonttikaupoissa

Pörssiyhtiö YIT ei ole julkistanut lukuja Slovakian liiketoiminnastaan. Tytäryhtiön toimitusjohtaja Murcko on melko vaitonainen YIT Slovakian luvuista mutta kertoo, että viime vuonna myytyjä asuntoja oli noin 400. Hän sanoo lukeman kasvavan tänä vuonna mutta ei kerro tarkempaa arviota. Tarkoitus on kasvaa myös jatkossa.

”Markkinaosuutemme Bratislavan asuntomarkkinoista on 10–12 prosenttia. Uskon, että meillä on tilaa kasvattaa markkinaosuuttamme edelleen.”

Rakennuslehti sai käsiinsä YIT Slovakian vuosikertomuksen. Sen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 53 prosenttia 69 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali oli 3,1 prosenttia. Murcko huomauttaa, että luvut noudattavat slovakialaista kirjanpitokäytäntöä, joka poikkeaa Ifrs-standardista. Slovakialaisen käytännön mukaan projektit tuloutuvat vasta, kun kaikki kohteen asunnot on myyty.

YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas totesi elokuussa Talouselämän haastattelussa, että menossa olevista kiinteistökehityshankkeista Prahassa ja Bratislavassa ”tulee rahaa kuin suokuokalla”.

Murcko toteaa esimiehensä kommentista, että YIT Slovakia on ollut onnekas tonttiostojen ajoituksessa ja että tämä vuosi on yhtiölle hyvä.

”Olemme olleet hyvin menestyksellisiä yhteisyritys (joint venture) -konseptissamme. Sillä on ollut suuri vaikutus voittoomme ja pääoman käytön tehokkuuteen ja myös liikevaihtoon.”